Grande Fratello, Anita Oliveri sulla telefonata (mancata) con Edoardo: "Molto show"

Anita Olivieri ha criticato l’idea del Grande Fratello di coinvolgere Edoardo con una telefonata.

Nel corso della 42esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, giovedì 7 marzo 2024, si è parlato molto della complicità tra Anita Oliveri e Alessio Falsone che nella notte, sfruttando l'ambiente romantico della suite, sono riusciti finalmente a lasciarsi andare e viversi il sentimento che sta nascendo l'uno per l'altra.

Durante la puntata, Signorini ha informato Anita di aver contattato Edoardo Sanson, il fidanzato della Oliveri che ha deciso di trincerarsi nel silenzio e non ha rilasciato alcun commento sull'avvicinamento tra la giovane romana e Alessio. Il conduttore ha poi informato la ragazza che Edoardo avrebbe potuta contattarla telefonicamente se ci avesse ripensato, ma Anita non ha ricevuto (come prevedibile) alcuna telefonata. La Oliveri oggi chiacchierando con Letizia Petris, ha criticato l'idea degli autori:

"Molto show, molta TV, non sono a favore di quelle cose lì. Sono in TV sto zitta e basta - ha dichiarato Anita - "No avevo alcun dubbio che non chiamasse, ero sicura. Ma poi ti posso dire una cosa sincera che penso, il fatto che non ha chiamato non c’entra col fatto che ha mollato la cosa, perché non è così, lo conosco. Non è che se non mi ha chiamata è perché non mi vuole più vedere o sentire, non è così, lo conosco. Vuole parlare con me, fuori, non tramite questa roba. Infatti parleremo sicuramente. Non è da noi, non sono cose televisive proprio, capisco sono in TV ci sto a queste cose ma sono imbarazzanti. Io quando sono entrata gli ho detto “fatti la tua vita”, entrare qui è una mia scelta"

