Grande Fratello, nella notte arriva finalmente il bacio tra Anita e Alessio [VIDEO]

A tarda notte, nella suite che Signorini ha chiesto e ottenuto per loro, è arrivato l'atteso bacio tra Anita Olivieri e Alessio Falsone.

Nel corso della 42esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, giovedì 7 marzo 2024, Alfonso Signorini ha fatto una proposta "indecente" ad Anita Oliveri e Alessio Falsone. Ai due ragazzi, infatti, ha voluto regalare una romantica permeanza nella suite della Casa che entrambi sono stati felici di accettare. Dopo una cena a base si sushi e vino, i due si sono immersi nella vasca idromassaggio e lì finalmente è scattato il bacio.

Effusioni che si sono ripetute anche tornati nella Casa quando Alessio ha ripetutamente baciato Anita in sala beauty davanti agli inquilini. Pare proprio sia nata una nuova coppia nella Casa anche se sono in molti (in primis Beatrice) a non credere a loro reali sentimenti. La Luzzi infatti, è convinta che sia una strategia da parte di entrambi anche perché ha ribadito diverse volte che Anita, per quasi tutti i sei mesi del reality si è sempre professata innamorata di Edoardo. Quest'ultimo, ha fatto sapere Signorini, pare che stia molto male e non abbia alcuna voglia di intervenire o chiarire la situazione. Ieri, gli autori hanno dato ad Edoardo la possibilità di chiamare Anita in puntata, così da avere un confronto ma il ragazzo ha preferito non contattarla.

