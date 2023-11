Grande Fratello, Angelica Baraldi smascherata: le confessioni di Beatrice Luzzi e Fiordaliso (VIDEO)

Gossip TV

Beatrice Luzzi sulle lacrime di Angelica al Gf: "Si è giocata la situazione a suo favore prima delle nomination".

Angelica Baraldi è finita nel mirino di Beatrice Luzzi e Fiordaliso dopo l'ultima puntata del Grande Fratello. Secondo l'attrice e la cantante, la giovane concorrente del reality show avrebbe esagerato nella sua reazione alle parole di Giampiero Mughini.

I sospetti di Beatrice Luzzi e Fiordaliso su Angelica Baraldi

Subito dopo la puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 2 novembre 2023, Angelica Baraldi è scoppiata a piangere per l’offesa ricevuta da Giampiero Mughini durante la settimana. Le lacrime della concorrente, però, non hanno per niente intenerito Beatrice Luzzi e Fiordaliso, che non hanno nascosto i loro dubbi sul comportamento assunto dalla giovane nella Casa. La cantante ha infatti affermato:

Ma se ce l’ha così tanto con Giampiero per quella frase, perché allora si è seduta accanto a lui. Ha anche detto che ha capito che lui non voleva offenderla. E allora perché piangere in quel modo proprio in quel momento?!

A farle eco anche Beatrice:

L’offesa c’è stata giorni fa e lei era andata avanti, adesso per le nomination piange? Poteva dire ‘io so quale peso devo dare alle battute di Giampiero, è stata sgradevole, mi ha offesa e la chiudo qui’. Invece si è messa a piangere a scoppio ritardato. E non giustifichiamola con il fatto che ha 26 anni, perché alla sua età Oscar Wilde era Oscar Wilde così come Rousseau era Rousseau. Diciamola tutta, lei se l’è giocata. Si è giocata la situazione a suo favore prima delle nomination. Dai la prova che fa capire tutto è una: lei aveva già chiarito con Giampiero!

