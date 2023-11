Grande Fratello, Angelica Baraldi disperata dopo la puntata: "Li ha fatti fuori tutti e adesso è il mio turno" (VIDEO)

Gossip TV

Le lacrime di Angelica Baraldi dopo la puntata del Grande Fratello.

Angelica Baraldi disperata dopo la puntata del Grande Fratello. Il motivo? La giovane concorrente non è riuscita a nascondere il suo dispiacere sia per l'offesa di Giampiero Mughini che per la nomination ricevuta in diretta da Beatrice Luzzi.

Angelica in crisi al Gf

Triste e ferita dalle parole di Giampiero Mughini, Angelica Baraldi si è lasciata andare a un lungo sfogo insieme alle sue amiche in cui non è riuscita a trattenere le lacrime. Parlando con Anita Olivieri e Letizia Petris, la giovane concorrente del Grande Fratello ha confessato:

Non è mai capitato in vita mia che qualcuno mi dasse della zo****a davanti a tutta Italia. Io soffro troppo. Rick, la mia famiglia da casa sentono che mi danno della zo***a. Avevo messo in conto liti e discussioni, ma non che qualcuno mi dicesse che sono una poco di buono. Beatrice mi ha detto che sono una gatta morta e poi Giampiero che sono una z****la. Anche ieri mi è stato detto che sono volgare e dopo che l’attrice mi aveva dato della gatta morta. Certe cose sono pesanti e io non ce la faccio proprio.

A consolarla ci ha pensato la sua amica Letizia:

Pensi che per Alfonso sia facile nominare la parola z****la in diretta? Fuori è successo qualcosa di grosso. Fidati che è scoppiato un caso assurdo. Ne hanno parlato tanto e se hai visto hanno massacrato Giampiero purtroppo per lui. Però forse dovresti riprovare a parlarci e a spiegargli che la cosa ti ha colpita molto.

Leggi anche La sfuriata di Fiordaliso

Le parole della Petris, però, non sembrano aver rassicurato la Baraldi che, come riportato da Biccy, ha poi svelato il vero motivo del suo dispiacere:

Ragazze lunedì esco io! Mi ha nominata Beatrice e tutti quelli che lei nomina escono. Li ha fatti fuori tutti e adesso è il mio turno. Dopo Samira tocca a me. Ora è il mio turno, Bea ha troppa gente che la sostiene. Lei li fa fuori tutti ragazzi è ovvio che accada nuovamente.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.