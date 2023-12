Grande Fratello, Alfonso Signorini replica a Pupo: "Mi ha proprio freddato" e poi parla dell'ingresso di Greta Rossetti

Gossip TV

Alfonso Signorini ospite a Verissimo, ha voluto replicare alle dichiarazioni del cantante ed ex opinionista del Grande Fratello. Il conduttore ha poi parlato dell'ingresso nella puntata di questa sera, dell'ex tentatrice Greata Rossetti.

Ospite nell'ultimo appuntamento con Verissimo, Alfonso Signorini, nel salotto di Silvia Toffanin, ha commentato le dichiarazioni del cantante Pupo che in un'intervista a La Repubblica, ha dichiarato che il Grande Fratello non lo ha mai visto pur ricoprendo il ruolo di opinionista per ben due edizioni e che inoltre il reality show di Mediaset "lo faceva cagar*".

“Per me è stata un po’ una doccia fredda, lo dico sinceramente. Io con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto. Sentirmi dire da lui certe cose mi ha spiazzato. Mi ha proprio freddato. Io credo che lui sia libero di esprimere le proprie opinioni. Il Grande Fratello può piacere come non piacere. Però lì c’è stata la mancanza di gratitudine. Quella non mi è piaciuta. Lui ha detto una cosa non esatta. Dice di aver accettato perché c’era la pandemia e non c’era nulla da fare. Non è vero! La pandemia quando lui ha accettato non era ancora iniziato e le prime puntate le abbiamo fatte in diretta da Cinecittà. E poi io dico, se un programma ti fa schifo, non rinnovi un contratto per la seconda volta. Quindi io credo che, caro Pupo, sputare nel piatto dove hai mangiato molto abbondantemente, visto come eri pagato, non mi sembra affatto elegante”.

Signorini ha anche commentato l'attesissimo ingresso di questa sera dell'ex tentatrice di Temptation Island e (ex?) fidanzata di Mirko Brunetti, Greta Rossetti al Grande Fratello:

"Stasera puntatona, entra Greta. L’altra sera apro una chat in diretta con i miei fan e dico fatemi una domanda. Greta è una delle più odiate d’Italia, nessuno vuole che entri. Ma io sono sicuro che Greta, che ha fatto un ottimo confronto con Perla l’altra sera, – addirittura le ha chiesto scusa, quindi è stata una donna molto intelligente – non entri nella Casa per intromettersi nel ménage Perla/Mirko ma per farsi i fatti suoi e magari per far ingelosire Mirko strizzando l’occhio a qualcun altro. Mi pare carica a palla."

