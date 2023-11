Grande Fratello, intervista a Pupo, ex opinionista del reality: "Mi faceva cagar*, mai visto un minuto"

Gossip TV

Le dichiarazioni del cantautore Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, contro il reality show del Grande Fratello di cui è stato opinionista per due anni.

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, tra le altre cose della sua lunga e vasta carriera, ha ricoperto il ruolo di opinionista al Grande Fratello nel 2020 e nel 2021.

Grande Fratello, Pupo spara a zero sul reality dopo essere stato opinionista per due edizioni

Nonostante fosse stato fortemente voluto da Alfonso Signorini e abbia certamente percepito un bel cachet, Pupo ha sparato a zero sul reality show targato Mediaset e ad un'intervista a La Repubblica ha dichiarato che non lo seguiva affatto e che "non aveva la forza di guardalo per quanto faceva cagar*":

"Per due anni ho fatto l'opinionista del Grande Fratello, c'era la pandemia e avevo poco da fare. Ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C'era chi lo seguiva per me, un autore tv». E senza mezzi termini ha aggiunto: «Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re".

Dichiarazioni, quelle del cantautore piuttosto forti e ingenerose nei confronti soprattutto del conduttore che, come detto, ha sempre deciso in prima linea chi debba essere ad affiancarlo nella diretta del reality, sempre piuttosto difficile per imprevisti e polemiche che avvengono di consueto nel reality.

Pupo ha parlato anche della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2010, in coppia con Emanuele Filiberto di Savoia, con il brano, "Italia amore mio". La canzone venne e eliminata la prima sera e poi ripescata classificandosi seconda.

"La canzone è stata scritta interamente da me. Musica e parole. Diedi parte dei diritti del brano al principe Emanuele Filiberto per far diventare la canzone credibile, ma lui non c'entrava nulla. Lo dico oggi per svincolarlo da tutte le responsabilità".

Il cantautore ha affermato che quell'anno gli fu negata la vittoria alla kermesse canora in seguito ad un intervento del Quirinale:

"Prima della finale i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo. Sabato mattina mi dissero che mi squalificavano e che avrei cantato solo come ospite . Risposi che, pur avendo partecipato sei volte, non avevo mai vinto Sanremo: “Mi toglierete la vittoria lunedì mattina, ma io stasera vinco il festival e poi ci vediamo in tribunale”. Pensarono a un accordo, mi proposero secondo, dissi: “Secondo va bene”"

Pupo e il Grande Fratello. Ah.

