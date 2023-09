Grande Fratello: Alfonso Signorini apre le danze della nuova edizione, il promo

Lunedì 11 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione del reality show del Grande Fratello che quest'anno si preannuncia ricco di novità.

Al timone ci sarà, per la quinta volta consecutiva Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli come commentatrice social. Quest'anno lo studio traslocherà dal Palastudio di Cinecittà al Centro di produzione televisiva Voxson mentre la Casa resterà quella di sempre a Cinecittà, distante circa una decina di chilometri dai nuovi studi.

I concorrenti saranno 22, equamente divisi tra vip e gente comune. Al momento, sono stati presentati già i primi sei concorrenti ufficiali: Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan. Ieri, è stato diffuso il primo promo della nuova edizione del reality show e Alfonso Signorini, oltre a presentare le primi immagini della Casa, ha annunciato che. ormai, "tutto è pronto":

