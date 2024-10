Grande Fratello, Alessandro Rizzo, ex di Shaila Gatta, lancia una frecciatina dopo la puntata

Gossip TV

L'ex di Shaila Gatta, Alessandro Rizzo, è tornato a lanciare frecciatine sui social rivolte alla concorrente del GF, soprattutto, dopo quanto successo nell'ultima puntata del reality!

Shaila Gatta continua a essere protagonista di dinamiche dentro e fuori la Casa del Grande Fratello: l'ex velina nella puntata di ieri sera, lunedì 7 ottobre, ha messo in chiaro di non essere interessata a Javier Martinez, mentre la simpatia con Lorenzo Spolverato non si è del tutto esaurita. Il suo comportamento ambiguo non è piaciuto a molti dei fan del reality show e a commentare con una frecciatina la gieffina ci ha pensato anche Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila.

GF, Alessandro Rizzo torna a lanciare frecciatine contro Shaila Gatta

Mentre Shaila ha provato a riavvicinarsi a Javier, ricevendo in cambio una meritata friendzone, e si è poi rigettata tra le braccia di Lorenzo, dai social torna a tuonare Alessandro Rizzo. L'ex fidanzato della gieffina aveva già pubblicato diversi attacchi contro la concorrente del GF, dopo che Shaila aveva parlato di alcune sue storie precedenti con alcuni "casi umani", senza però fare nomi.

Questa volta, Rizzo ha pubblicato sul suo account Instagram un commento al famoso quadrilatero di cui è stata protagonista Shaila, svelando cosa pensava di quanto accaduto in puntata:

"Iniziano a cadere le maschere, pagliacci di più, sempre di più. Pronti che manca poco e sarà uno shock"

Il commento di Rizzo è stato condiviso da diversi fan, che hanno ritenuto che l'ambiguità di Shaila e il suo comportamento con Javier siano stati molto irrispettosi verso il pallavolista. Su di lui, infatti, Shaila in un video notturno, insieme a Yulia Bruschi e le Non è la Rai, ha avuto parole piuttosto offensive e crudeli che hanno svelato il suo vero pensiero su Javier.

GF, la madre di Shaila Gatta è intervenuta contro Alessandro Rizzo

Non è la prima volta che Alessandro Rizzo tuona contro Shaila Gatta: nelle precedenti settimane, infatti, in seguito ad alcune dichiarazioni della concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini sulle sue passate relazioni, il ballerino si era sentito chiamato in causa e aveva pubblicato alcuni messaggi su Instagram.

Dalle sue dichiarazioni emergeva che Shaila l'aveva tradito e gli aveva mentito in diverse occasioni: "Flirtava con ragazzi, uomini più grandi [...] Ho avuto molte mancanze di rispetto nei miei confronti". Ma in difesa della figlia era intervenuta la madre, Luisa, che aveva dichiarato:

"Mia figlia non ha mai fatto il nome del sig. Rizzo. Ma siccome il sig. Rizzo si sente in dovere di essere chiamato in causa mi sento il dovere di rispondere a queste illazioni. La relazione di mia figlia con il sig. Rizzo risale a oltre 10 anni fa e mi chiedo come mai abbia deciso di esporre la sua verità proprio ora che mia figlia è nella Casa del Grande Fratello!"

