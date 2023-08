Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al timone di un noto programma tv

Gossip TV

Novità in arrivo per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia, nata durante la quinta edizione del Gf Vip, sarà al timone di un noto programma in onda su Paramount+, Ex on the beach Italia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli alla conduzione di Ex on the beach Italia

La notizia è stata diffusa dal portale di Tv Blog. Giulia e Pierpaolo andranno a sostituire un'altra nota coppia alla conduzione del reality: quella formata da Ignazio Moser e e Cecilia Rodriguez che lo hanno presentato per ben tre edizioni consecutive dal 2020 al 2022.

La Prelemi, è reduce dalla sua avventura al Gf Vip come " la bastarda del tablet", un nuovo contenuto introdotto nel programma per tenere il filo conduttore diretto con i social network. Anche Pierpaolo, come Giulia, ha preso parte al reality show condotto da Alfonso Signorini, in veste di conduttore del 'Gf Vip Party' insieme a Soleil Sorge.

Ex On The Beach Italia, è reality show di MTV che si ispira all’omonimo show britannico. Tutti i concorrenti single che partecipanti al programma vengono portati una località esotica all'insegna del mare e del relax. Lo scopo è quello di conoscersi e trovare l'amore proprio sotto gli occhi dei loro ex che entrano in gioco progressivamente pronti a scombinare tutti i piani e i nuovi flirt dell'ex partner.