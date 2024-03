Giulia De Lellis e Carlo Beretta, Fabrizio Corona svela i motivi dell’addio: c’entra la suocera!

Gossip TV

Fabrizio Corona conferma: la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta è finita per colpa della madre del giovane rampollo.

La love story tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta si è conclusa dopo tre anni, proprio a pochi mesi dall’inizio della convivenza nella nuova casa milanese che la coppia ha ristrutturato con grande amore e cura. Si vocifera che dietro l’addio ci sia la madre del giovane rampollo, e Fabrizio Corona conferma, spiegando cosa è accaduto tra i due.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, amore finito per la madre di lui?

Nonostante avessero deciso di trasferirsi nella loro prima casa insieme, dopo lunghissimi lavori di ristrutturazione, non dando alcun segno di cedimento almeno all’esterno, Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati. Questa volta - almeno per ora - nessun libro best seller su corna e tradimenti, ma solo la comunicazione ufficiale da parte dell’influencer romana sui social attraverso qualche battuta ironica. Insomma, Giulia sembra aver deciso di reagire prontamente all’addio a Carlo, gettandosi a capofitto nel suo lavoro che le è valso anche la chiamata della Bocconi come invitata speciale per una lezione in cattedra.

Mentre si vocifera di un possibile ritorno di fiamma tra De Lellis e lo storico ex Andrea Damante, anche lui single dopo l’addio a Elisa Visari, serpeggia il gossip che vorrebbe la rottura con Carlo legata alla madre del bel rampollo, Umberta Gnutti Beretta. Sembra, infatti, che Giulia fosse pronta per matrimonio e figli e che, invece, la suocera fosse di ben altra opinione, non avendo mai pienamente accettato la romana a causa del suo passato televisivo. A dare conferma di questa piccante indiscrezione ci ha pensato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, scrive su Dillinger News:

“Lei manipola e comanda suo figlio. Anche perché tutto quello che Carlo ha dipende da lei. Per questo lui, messo davanti ad una scelta quella Tyra Giulia e l’impero di famiglia, ha deciso di ascoltare la mammina. Ecco allora che Giulia ha preso i bagagli e ha continuato la sua vita da sola”.

Insomma, stando a questo gossip bomba ci troveremmo davanti ad uno di quei finali a sorpresa dei film con i reali che tanto piacciono alle teenagers di tutto il mondo, dove il protagonista deve scegliere: eredità o amore. E questa volta, almeno secondo i rumors diffusi da Corona, Carlo avrebbe scelto senza problemi la sua enorme eredità di famiglia.