Giulia De Lellis sale in cattedra alla Bocconi: "Fare l’influencer richiede preparazione"

L'influencer romana, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, terrà una una lezione al master Fashion, experience & design management alla Business School della Bocconi a Milano il prossimo 20 marzo.

Un successo davvero inarrestabile quello della De Lellis che l'ha portata a fondare una linea cosmetica partendo da un investimento inziale che oggi è un vero e proprio esempio di come, grazie alla popolarità sui social si possa creare un sogno:

In principio fu un rossetto: "Mi piaceva, l’ho raccontato sui social. Dopo un po’ arriva mia sorella: lo volevo provare ma non si trova più" ha raccontato l'ex corteggiatrice al Corriere della Sera: "Ho iniziato a farmi domande. Vado nella profumeria vicino a casa - vivevo a Roma - e mi spiegano: le ragazze chiedono quello che hai usato tu. Una, due, tre volte. Non ci potevo credere! La professione allora - 2016 - nemmeno aveva un nome: «Cosa eravamo? Non so. Blogger? Io il blog non ce l’avevo: semplicemente amavo, e amo, il make up e già allora ne scrivevo sugli account. Allora non c’erano contratti specifici. Quando ho capito che poteva essere un lavoro mi sono rivolta a un’agenzia di management: anche per loro era una novità"

Giulia ha raccontato come è nata la linea cosmetica Audrer:

"Prima dell’esperienza in televisione facevo la commessa in un negozio di abbigliamento a Pomezia: 1.200 euro al mese. Quando sono arrivati i primi contratti grazie ai social quasi mi vergognavo: con un pacchetto di post potevo andare oltre quanto prendevo stando in negozio un mese intero. Ho cominciato a mettere da parte i risparmi, pensavo: ho questa fortuna, voglio usarla per creare qualcosa di mio. Alla fine è nata Audrer con un investimento iniziale: intorno ai 500 mila euro. Il 2023 è vicino al pareggio, ora siamo in attivo. Audrer è totalmente autofinanziata: che possa diventare un caso di studio della Sda Bocconi è un riconoscimento importante"

La De Lellis, parlando dei post su Instagram e della pubblicità che ne creerebbe un profitto, ha dichiarato:

"Non penso di aver mai venduto il singolo post, neanche agli inizi. Credo nelle campagne serie, le studio dall’inizio alla fine e possono essere molto diverse: includere post, contenuti video. Non ha senso dare numeri generici. Se vogliamo un ordine di grandezza posso dire che rispetto agli esordi il valore che mi viene riconosciuto è decuplicato"

A tal proposito, l'ex corteggiatrice ha parlato anche dello scandalo che ha coinvolto l'influencer più famosa d'Italia, Chiara Ferragni:

"Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa. Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio. La chiarezza è fondamentale: se stai pubblicizzando un prodotto scrivi “adv”, se ti è stato regalato “gift”, altrimenti è “no sponsor”. Per noi che operiamo nel web è sempre stato così: bene che diventi legge ciò che era affidato all’autoregolamentazione"