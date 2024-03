Giulia De Lellis e Andrea Damante si rivedono, ecco cosa sta succedendo

Gossip TV

Giulia De Lellis e Andrea Damante, recentemente tornati entrambi single, si sono rivisti ad un evento a Milano. Ecco i dettagli.

Le fan dei Damellis non hanno mai smesso di sperare in un clamoroso ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, una delle coppie più amate nella storia di Uomini e Donne. E ora sembra che questa speranza potrebbe diventare realtà. Ecco i dettagli.

Giulia De Lellis e Andrea Damante allo stesso evento, cosa è successo tra loro?

Tra le coppie più amate di Uomini e Donne c’è senza dubbio quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due si sono resi protagonisti di diversi tira e molla, fino alla rottura definitiva dopo la pubblicazione del libro di Giulia sui tradimenti del bel deejay veronese. Da quel momento, l’influencer romana e Damante hanno preso strade diverse: mentre lei si è legata sentimentalmente a Carlo Beretta, infatti, Andrea ha intrecciato una relazione con Elisa Visari, e per entrambi sembra che andasse tutto a gonfie vele con i rispettivi partner.

Questo almeno fino a qualche settimana fa, quando Giulia ha confermato le voci sulla crisi e rottura con l’affascinante rampollo, e Damante e Visari si sono lasciati definitivamente, tanto che la giovane attrice sembra sia già molto presa da un nuovo flirt con Simone Susinna. E così si è tornato a parlare di ritorno di fiamma per i Damellis, speranza che i loro fan hanno da sempre nutrito con fervore. Poche ore fa, Giulia e Damante si sono presentati allo stesso evento a Milano, un party in onore di Qlhype ovvero il portale di moda fondato da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Grazie ad alcune Ig Stories, i più attenti hanno notato che entrambi gli ex protagonisti di Uomini e Donne erano presenti all’evento, felici e sorridenti, ed è esplosa la notizia su tutti i social, dove i fan si sono raccolti esultando nella speranza che questo possa essere il primo passo per tornare a vederli fare coppia fissa. Al momento, Giulia e Andrea non hanno commentato la situazione, ma chissà se al party siano riusciti a parlare e ritrovarsi.