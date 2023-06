Giorgia Soleri a ruota libera dopo la rottura con Damiano: la gelosia e la monogamia

Gossip TV

Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha risposto ad alcune curiosità dei followers su Instagram, chiarendo alcuni punti sulla fine della sua relazione

Giorgia Soleri torna a parlare della relazione con Damiano

Il frontman dei Maneskin e la ventisettenne milanese si sono lasciati dopo sei anni insieme. L'annuncio è arrivato, come una doccia fredda da parte del leader della band romana, poco dopo la diffusione di un filmato in cui Damiano baciava appassionatamente un ragazza, la giovane modella Martina Taglienti, grande amica di Victoria de Angelis. Poco dopo lo ha confermato anche lei, affermando che lei e il cantante avevano, di come accordo, una relazione non monogama.

Oggi, la Soleri, sembra che sia sia anche iscritta ad un app per incontri ma una app per incontri, ma, ha specificato, "per due chiacchiere, un bicchiere di vino, nessun impegno e soprattutto niente bebè" .

A distanza di circa due settimane dall’annuncio, Giorgia ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi followers in merito anche sulla relazione con Damiano.

A proposito della monogamia, l'attivista ha voluto specificare:

"Le non monogamie etiche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all’interno della o delle relazioni, è impossibile rispondere generalizzando, ma in linea di massima sì: può accadere di provare gelosia, la domanda è come scegliamo di comportarci in seguito?"

Giorgia ha poi parlato dei gatti che hanno in comune e di come hanno scelto di gestirli:

"Questa probabilmente è la domanda più gettonata (figli di genitori separati anche voi eh?). L’unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno), sono rimasti con me per una questione di comodità di gestione e di stile di vita."

La Soleri ha parlato anche della depressione, superata grazie all'aiuto di uno psicologo e della terapia adatta e di vivere male il giudizio delle persone:

"Mi spaventa e ferisce, anche se ci ho lavorato tantissimo con notevoli miglioramenti."