Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati: l'annuncio ufficiale del cantante dei Maneskin

Damiano David annuncia sui social la fine della sua relazione con Giorgia Soleri.

La storia d'amore tra Damiano David e Giorgia Soleri è giunta al capolinea. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal frontman dei Maneskin che, dopo essere stato paparazzato insieme a un'altra ragazza, è intervenuto sui social per chiarire la sua attuale situazione sentimentale.

È finita tra Damiano David e Giorgia Soleri

È ufficiale! Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stato il frontman dei Maneskin dopo che sui social era circolato un video nel quale il cantante si bacia appassionatamente con un'altra ragazza in un locale. Damiano quindi ci ha tenuto a chiarire la sua situazione sentimentale e smentire tutte le voci circa un possibile tradimento:

Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video. Non era come volevo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento.

Ma chi è la ragazza in questione? Secondo i fan più attenti si tratta di Martina Taglienti, grande amica di tutti i componenti dei Maneskin ma anche della stessa Soleri. In molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che le due ragazze si seguono sui social. Dopo Damiano, anche Giorgia deciderà di rompere il silenzio e dire la sua? Staremo a vedere.