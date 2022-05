Gossip TV

L'attore milanese, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, prossimo alle nozze il 3 luglio, ha aveva inviato al suo matrimonio solo Barù e Katia Riccarelli, ma ha cambiato idea...

L'attore milanese Davide Silvestri, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha annunciato due mesi fa tra le pagine del settimanale Chi, il suo matrimonio con Alessia Costantino. Davide e Alessia infatti, convoleranno a nozze il 3 luglio prossimo, riuscendo ad anticipare i tempi come entrambi desideravano, e come aveva annunciato l'ex gieffino che stava cercando di fare il possibile per celebrarlo in tempi brevi.

Gf Vip, Davide Silvestri ci ripensa ed estende l'invito al matrimonio ad altri ex gieffini (ma c'è un'assenza che fa rumore)

Nell'intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, Silvestri aveva anche rivelato gli ex compagni d'avventura del reality che aveva invitato al matrimonio: Barù e Katia Ricciarelli.

A sorpresa, l'ex gieffino ha cambiato idea e ha estesto l'invito anche ad altri ex gieffini, ovvero Jessica Selassié, vincitrice del reality, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ed infine Miriana Trevisan. Un'assenza che fa decisamente rumore è quella di Soleil Sorge che nella Casa aveva instaurato con Silvestri un'amicizia abbastanza profonda ma sembra ormai ovvio che i due ex gieffini, dopo la fine del reality, si siano persi di vista.

A rivelare l’indiscrezione è stata la pagina Instagram Thepipol_gossip che ha immortalato Davide in un negozio a Roma intento a scegliere le fedi nuziali:

Ecco, in esclusiva, le prime immagini di Davide Silvestri, sorpreso a Roma, mentre sceglie le fedi nuziali per le nozze con la sua Lilly che si terranno il prossimo 3 luglio, in provincia di Milano. Al matrimonio tra gli ex gieffini presenti ci saranno: Barù che si occuperà di fare la grigliata per gli ospiti, Jessica Selassiè (unica presente tra le sorelle) Katia Ricciarelli (impegni permettendo), la coppia Basciano Codegoni, Miriana Trevisan e testimone sarà il cugino Kekko, leader dei Modà. Ovviamente durante il party sarà servita la birra Lira prodotta da Davide e Kekko.

