Gf Vip, Alex Nuccetelli risponde agli avvocati di Antonella Fiordelisi, la spiegazione bislacca:"Totti non sa usare i social"

Il pr romano, portavoce dell'ex capitano giallorosso, replica ai legale di Antonella Fiordelisi in seguito alle sue dichiarazioni al Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi, chiacchierando con altri compagni d'avventura, ha confidato di aver ricevuto un messaggio su Instagram da parte dell'ex capitano giallorosso Francesco Totti.

Alex Nuccetelli risponde agli avvocati di Antonella Fiordelisi

La questione è stata prontamente sviscerata in puntata e ad Alfonso Signorini, l'ex schermitrice, ha confermato di essere stata contattata da Totti il quale avrebbe provato a mandarle un messaggio (pare un semplice "Ciao..") sui social e al quale non ha mai risposto accorgendosene solo in un secondo momento.

Alle dichiarazioni di Antonella è prontamente intervenuto il pr romano, Alex Nuccetelli, ormai portavoce ufficiale dell'ex n.10 della Roma.

A Biccy, Nuccitelli ha fatto sapere che Totti non era al corrente nemmeno dell'esistenza della Fiordelisi, suscitando il disappunto dei suoi legali che hanno condiviso un lungo post nel quale hanno chiesto l'autorizzazione a pubblicare il suddetto messaggio altrimenti avrebbero querelato sia Nuccetelli che Totti.

Il portavoce di Francesco Totti è tornato quindi sulla questione, dichiarando:

“Prima di tutto dico che io non devo giustificarmi di nulla. Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova like e lui manda un saluto o un messaggio ma mi ha giurato di non conoscere Antonella."

"Mi stanno arrivando messaggi e telefonate che indicano l’assoluta bontà della Fiordelisi, che non alludeva ad avances di Francesco nei suoi confronti. Dove probabilmente ci potrebbe essere un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie. Lascio al pubblico, che non è stupido, come a volte si ricerca l’attenzione mediatica ma su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al Grande Fratello Vip”.

Insomma, stando alle sue (loro) dichiarazioni, forse il messaggio dell'ex capitano è stato un semplice errore. Una spiegazione un po' bislacca e poco convincente.

