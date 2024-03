Gabriele Parpiglia: "Ho ricevuto messaggi di scuse sia dalla madre Marcella che da Josh ma non le accetto!"

Gossip TV

Il giornalista Parpiglia è tornato a parlare della vicenda che hai coinvolto Josh Rossetti durante la diretta di Radio Cusano: "Dicessero quello che vogliono, ne riparleremo in altre sedi"

Nei giorni scorsi, Josh Rossetti, il fratello di Greta Rossetti tra gli ex protagonisti del Grande Fratello, si è reso protagonista di spiacevoli vicende che hanno coinvolto anche il giornalista Gabriele Parpiglia. Dopo la finale del reality show, Josh è stato ripreso mentre inveiva contro l'ex gieffino Massimiliano Varrese, reo, secondo il 26enne di averlo provocato verbalmente in seguito al suo fidanzamento con Monia La Ferrara, anche lei tar gli ex gieffini del reality ed ex fidanzata dell'attore romano. Rossetti è stato dunque ospite in collegamento nel programma radiofonico Turchesando e si è scagliato verbalmente contro Parpiglia al quale ha rivolto offese e minacce. Il fratello di Greta ha poi pubblicato un post di scuse su Instagram, sottolineando di aver sbagliato soprattutto nei confronti di Monia, la quale sembra che dopo i fatti abbia deciso di troncare ogni rapporto con lui.

Anche la madre di Josh, Marcella Bonifacio ha detto la sua sulla vicenda, affermando che Parpiglia ha volutamente provocato Josh anche se ha condannato i modi aggressivi del figlio. Dopo i fatti che sono avvenuti a Radio Cusano, il giornalista ha affermato di voler procedere per vie legali e oggi, tramite una Ig Stories ha dichiarato di aver ricevuto le scuse da parte di entrambi ma di voler proseguire con le denunce:

"Vi chiedo per favore di non mandarmi più stories o screen inerenti a madre e figlio. Per essere chiari , poche ore dopo l'accaduto ho ricevuto due messaggi da entrambi (quello della madre sembrava preso da una scena di Via col Vento) scuse non accettate perché ridicole, che ho allegato alle querele fatte. Dicessero quello che vogliono, qualsiasi cosa, ne riparleremo in altre sedi. "