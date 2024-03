Josh Rossetti: "Chiedo scusa pubblicamente davanti a tutta Italia e lo faccio per l’amore che provo per Monia"

Gossip TV

Il fratello di Greta Rossetti, dopo il post di Monia La Ferrera, ha deciso di chiedere scusa pubblicamente: "Non sono le querele, gli insulti o le provocazioni che mi hanno spinto a ragionare.."

Il fratello di Greta, Josh Rossetti, dopo il post di Monia La Ferrera in cui ha annunciato di voler chiudere la loro relazione dopo i fatti avvenuti di recente che lo hanno coinvolto e reso protagonista di una denuncia da parte di Gabriele Parpiglia, ha deciso di chiudere scusa pubblicamente soprattutto per l'amore che nutre per l'ex gieffina siciliana.

"Non sono le querele, gli insulti o le provocazioni che mi hanno spinto a ragionare e a decidere di chiedere scusa pubblicamente - ha scritto Josh Rossetti su Instagram - davanti a tutta Italia, ma l’amore che provo per Monia. Sono scuse rivolte alla mia compagna, alla sua famiglia e all’amore smisurato che provo nei confronti delle sue due bambine. Scuse rivolte a tutte quelle famiglie che hanno assistito a tutto il caos di questi giorni. Da personaggio ormai pubblico e da artista voglio dire a tutti i ragazzini che mi seguono che ciò che ho fatto non è da prendere come esempio. Studiate, costruitevi e amate la vostra famiglia, ma soprattutto le donne che vi circondano. Senza donne non potremmo esistere."

"Io sono cascato nelle provocazioni e ho rivelato a tutti la parte peggiore di me - ha proseguito il fratello di Greta - quella parte che tante persone hanno all’interno, la parte oscura di noi. Non mi voglio giustificare ma vorrei solo chiedere a tutti che se dovete condannare una persona quella persona sono io e non Monia. Monia è una grande donna e non merita nulla di ciò che ho letto in questi giorni. Non è cancellando tutto dai social che si determina il futuro di una coppia, voi vedete una piccola parte di quello che succede realmente. Posso garantire che lei mi ha insegnato tanto e mi ha fatto crescere, ho imparato dai miei errori. L’auto controllo è una cosa fondamentale. La violenza non è giustificabile. Il mondo è pieno di manipolatori e persone che cercano di fare del male ai più deboli, io sono caduto in quella trappola, nonostante la mia stazza ho solo dimostrato la mia debolezza. Detto questo, vi chiedo scusa. AMATEVI. Josh"

Al momento non ci sono state repliche da parte di La Ferrera e non sappiamo se il loro rapporto potrà riprendersi dopo il recente e brusco strappo. L'ex gieffina ha parlato di "un grosso errore di valutazione, e di avere chiara, oggi, la sua strada e quella per le sue figlie. Anche la madre di Josh, Marcella Bonifacio è intervenuta sulla questione mentre Greta, la sorella, non ha ancora parlato della vicenda che ha coinvolto il fratello.