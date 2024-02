Francesco Totti replica alle rivelazioni di Ilary Blasi? La frecciatina social non passa inosservata

Gossip TV

Ilary Blasi fa nuove rivelazioni bomba su Francesco Totti nel suo libro, e lui sembra voler replicare con ironia su Instagram. Cosa è successo?

Il libro “Che Stupida”, nel quale Ilary Blasi racconta nuovi retroscena e approfondisce la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, sta creando non poco scompiglio tra gli amanti del gossip. Soprattutto ora che, almeno così sembra, l’ex capitano giallorosso ha replicato con ironia su Instagram. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi provoca e arriva la replica social di Totti, cosa succede?

Dopo aver deciso di tenere per sé verità, tristezza, amarezza, dolore ma anche consapevolezze maturate col tempo, Ilary Blasi ha parlato e lo ha fatto nel modo più mediatico possibile, perché è proprio vero che la vendetta è un piatto che va servito freddo, soprattutto quando può far esplodere ancora di più la tua popolarità e il tuo conto in banca. La presentatrice, che ha ufficialmente perso L’Isola dei Famosi, ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti nel documentario Unica, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, per poi approfondire la questione spinosa nel libro “Che Stupida”.

I primi estratti del libro della Blasi hanno scioccato tutti, mettendo in discussione fortemente la versione dei fatti del Pupone, che ormai è chiaro e lampante non coincide quasi per nulla con quella dell’ex moglie. Nelle ultime ore, tuttavia, Totti ha deciso di postare su Instagram una particolare Ig Stories che secondo alcuni è una replica ironica alle parole di Ilary nel suo libro. A riportare il gossip anche Alberto Matano a La Vita in Diretta, che ha spiegato:

“Come sapete è uscito ‘Che Stupida’, lo abbiamo analizzato e letto con maggior attenzione e ci sono delle frasi che poi hanno iniziato a circolare. Lei dice ‘"mi ha lasciato letteralmente scalza, non c’era più nulla, ha svuotato tutto". Gli analisti che decodificano e sono esperti in questo, ci dicono che questo è l’ennesimo botta e risposta via social, perché se Ilary dice "mi ha lasciato scalza, non c’era più niente", allora Totti fa un video su Instagram mentre mostra la sua pedicure. Possiamo dire che è una risposta come quella di lei che va davanti alla gioielleria con la scritta Rolex”.

Insomma, secondo Matano ma anche secondo tantissimi fan dell’ex coppia, la mossa social di Totti sarebbe una bella provocazione alla moglie, anche se è bizzarro che l’ex capitano giallorosso non voglia replicare a fuoco con interviste o con un suo documentario, essendo in effetti stato proprio lui il primo a parlare dopo la separazione. Cosa ne pensate?