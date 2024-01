Ilary Blasi, primi estratti shock dal suo Libro: ''Totti giurò sui nostri figli che il gossip su Noemi era falso''

Gossip TV

Ecco alcuni primissimi estratti dal libro “Che Stupida”, in cui Ilary Blasi ripercorre la fine del matrimonio con Francesco Totti, lanciando bombe gossip sull’ex marito.

È finalmente disponibile in libreria “Che Stupida”, il libro scritto da Ilary Blasi sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, il tradimento dell’ex capitano giallorosso e la sua verità sul rapporto con Cristiano Iovino, il famoso ragazzo del caffè già citato nel documentario Unica su Netflix. I primi estratti del libro sono vere bombe gossip, eccone qualcuna.

Ilary Blasi, cosa ha scritto di Totti nel suo libro?

La fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti continua a monopolizzare l’attenzione degli appassionati di gossip, soprattutto grazie alle nuove rivelazioni della presentatrice romana, che dopo più di un anno di silenzio si è presa la sua vendetta. Ilary ha fornito la propria versione dei fatti in Unica, documentario uscito a novembre 2023 su Netflix, poi ha dato alle stampe “Che Stupida” ovvero un libro in cui approfondisce ancora di più la questione tradimento e addio a Totti. Il libro è finalmente in edicola e, mentre iniziano a circolare voci sulla possibilità che Ilary non sarà la conduttrice de L’Isola dei Famosi, tutti si chiedono cosa avrà scritto su Totti?

Ilary ripercorre i primi dubbi sulla sincerità del marito quando Dagospia pubblicò un articolo sul tradimento di Francesco con Noemi Bocchi, sua attuale compagna, e lei non credette ad una singola parola. I dubbi, tuttavia, iniziarono a venire a galla quando l’ex capitano giallorosso le consigliò per messaggio di fornire un’altra versione dei fatti, per provocare la nota testata giornalistica, dopo tante smentite da parte della conduttrice.

“La sua risposta mi lasciò interdetta: mi scrisse che, se così mi invitavano a fare, avrei dovuto raccontarne un’altra. Che?! Un’altra cosa? Esiste un’altra versione della storia? Ma la verità non ha versioni: o hai l’amente o non ce l’hai. Era possibile che fosse tutto vero? Francesco, il mio Francesco, quello che mi aveva sostenuto sempre, che si era sciroppato dietro le quinte tutte le puntate del GF Vip perché sapeva che ci tenevo e voleva esserci mentre realizzavo il sogno di condurre un reality, mi avrebbe mandato a schiantarmi in quel modo? […] Secondo mio marito non dovevo preoccuparmi, un giorno avrebbe incontrato i giornalisti di Dagopsia e gli avrebbe sputato in faccia. Gli dispiaceva solo che non sarebbe accaduto presto”.

Francesco Totti, così reagì al caffè con Iovino

I dubbi, nonostante Francesco si fosse offerto di smentire attraverso un messaggio sui social girato proprio con lei, rimanevano ancorati alla mente della Blasi, che anche a cena fuori continuò a chiedere spiegazioni al marito che “giurò sui nostri figli” che nulla era vero circa il gossip della sua relazione segreta con Noemi. Ma non è finita qui. Mentre Blasi pensava e ripensava, anche Totti era ossessionato dall’incontro tra la moglie e Cristiano Iovino, che sembra sia stato pagato profumatamente dallo sportivo per parlare.

“Passavamo le notti a discutere. A volte Francesco, ossessionato dal dubbio, mi svegliava alle due, alle tre del mattino per farmi a bruciapelo qualche domanda che mi aveva già posto di giorno, in modo da controllare se le risposte fossero coerenti. Dopo, riaddormentarsi era impossibile e finivamo per torturarci dino all’alba, riversandoci addosso delusione, rabbia, insoddisfazione, paura”.

Insomma, la situazione stava nettamente precipitando verso il baratro e Ilary racconta di essersi sentita molto ferita quando, in prossimità del Natale del 2021, chiese al marito un weekend romantico e lui rifiutò di netto, sintomo che ormai Totti fosse certo della sua colpevolezza senza darle neppure il beneficio del dubbio come lei aveva invece fatto nei suoi confronti.