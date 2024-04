Francesca Fagnani si sbottona sull'intervista a Fedez: "Ecco come stava realmente"

Gossip TV

La giornalista e conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, intervistata dal magazine Oggi, ha rivelato lo stato d'animo di Fedez durante la sua intervista nel talk show di Rai2.

Francesca Fagnani: "Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero"

Un'intervista, quella della Fagnani al rapper milanese che per la prima volta ha parlato della rottura con Chiara Ferragni registrando il record di ascolti con ha raccolto, incollando 2.213.000 di spettatori e registrando il 12,6 % di share.

"Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero - ha dichiarato la giornalista - Da la sensazione di essere in una fase di recupero del se stesso delle origini, sembra in un momento di libertà psicologica molto forte . E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante"

Dal punto di vista "social" che è sempre un punto di vista da considerare anche per la risonanza mediatica, Fedez ha convinto davvero in tanti. Al di là delle critiche di qualche volto noto, i telespettatori hanno apprezzato molto l'atteggiamento del rapper che è sembrato sincero, autentico, privo di sovrastrutture a differenza della Ferragni da Fabio Fazio, visibilmente più controllata e moderata. Insomma, uno a zero per Fedez, si direbbe ma la gara non è di certo finita. Anzi c'è chi invoca un ritorno dell'influencer digitale da Che Tempo che Fa proprio per pareggiare i conti.

"Alla giornalista Rai è stato anche chiesto di commentare le lacrime del leader della Lega, Matteo Salvini, ospite nella prima puntata:

" Erano lacrime autentiche. Succede spesso su quella domanda finale: “Se potesse riportare in vita qualcuno e dirgli qualcosa chi sarebbe e cosa gli direbbe?”. È una domanda che faccio sempre perché me lo sono chiesta io per prima".

Il suo desiderio sarebbe quello di rivedere sua madre, scomparsa nel 2015:

"Lei e zia Lella, la tata che prima ha cresciuto lei e per un po’ anche me. A zia Lella vorrei chiedere scusa per certe crudeli stupidaggini che si fanno da bambini. A mia mamma vorrei poter dire che la amo. Non gliel’ho detto abbastanza. E vorrei scusarmi per il tempo non dedicato; quando sei giovane non ci pensi".

Parlando del suo lavoro, la Fagnani ha infine dichiarato:

"Ho paura di non essere all’altezza di quello che mi sta succedendo. Ho un’ansia che mi porta a lavorare il triplo. Ho visto salire e scendere rapidamente persone ben più importanti di me e questo mi ricorda sempre che “successo”, in fondo, è un participio passato"