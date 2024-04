Fedez in lacrime a Belve: "Chiara sarà sempre la donna più importante della mia vita"

Gossip TV

L'intervista di Fedez a Belve: il rapper si è raccontato senza filtri nel programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani.

C'era grandissima attesa per l'intervista di Fedez finita pochi minuti fa nella prima serata di Rai2 nel programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Il rapper milanese si è raccontato a cuore aperto e per la prima volta ha parlato della crisi con Chiara Ferragni. Una crisi più che confermata nel talk show della Fagnani in cui Fedez ha parlato di sua "moglie ancora legalmente", facendo intendere una rottura insanabile.

Fedez: "Quando è finito l’amore con Chiara? Preferisco non rispondere, non voglio parlarne"

Il rapper ha parlato del suo rapporto con i soldi, con i media ma anche della tendenza a portare rancore, a non sopportare le critiche e non riuscire a controllare una certa impulsività che lo ha spesso penalizzato anche nel lavoro. Fedez ha affrontato la delicata questione del Pandoro in cui è stata coinvolta la moglie, affermando di essere sicuro che lei fosse in buona fede e altrettanto sicuro che non sia l'unica responsabile (il marito della Ferragni ha puntato il dito contro il manager, Fabio Maria Damato). Lui avrebbe gestito la vicenda diversamente ma ha dovuto rispettare i tempi e la modalità di come l'ha affrontata Chiara e anche se non gli è stato domandato, Fedez ha voluto puntualizzare che la spinosa vicenda ha contribuito alla loro crisi.

"Quando è finito l’amore con Chiara? Preferisco non rispondere, non voglio parlarne. Se c’è stata una cosa scatenante? Io e lei abbiamo passato tanti momenti difficili: la mia malattia.. Sono stati tre anni molto difficili, non abbiamo retto. Ma non l’ho mai tradita.."<

"Si è parlato di tradimenti" ha affermato la Fagnani alla quale Fedez ha replicato:

"Mi fa ridere, fino a che ero sposato ero gay, quando mi mollo allora mi piacciono le donne. Io non sono gay. Ma a me stupisce la leggerezza con cui viene trattato l'argomento. In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che ha un lavoro... ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie?"

Parlando dei suoi figli, il rapper ha rivelato di aver chiesto esplicitamente che non siano più esposti nei social, compresi quelli della Ferragni:

Sono stato io che ho chiesto a Chiara di non pubblicare i nostri figli sui social. Inizialmente c’era un clima sereno e ciò che raccontavamo era un viaggio bello, ora che abbiamo preso una direzione diversa, io mi sento di dire per adesso basta. Voglio tutelare i miei figli"

Infine, in lacrime, Fedez ha dichiarato:

"Comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli. E sarà sempre la donna più importante della mia vita. Spero che il clima si possa distendere"