Francesca Fagnani riceve il Tapiro d'oro per la mancata intervista Fedez a Belve: "Scelta che non condivido"

Nella puntata di questa sera di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro alla conduttrice di Belve, Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani a Striscia la Notizia sul caso Fedez: "Scelta editoriale che non condivido"

La mancata ospitata del rapper (che attualmente si trova al FatebeneFratelli dopo aver subito tre interventi chirurgici) ha sollevato molte polemiche e in merito alla questione è intervenuto anche l'ad della tv di Stato, Roberto Sergio.

"Io auguro a Fedez, anche e soprattutto oggi, - ha dichiarato l'ad della Rai -una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa, strumentalmente, durante il suo ricovero. Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il Primo maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno"

La Fagnani aveva già commentato la vicenda, dichiarando sui social il suo punto di vista:

"L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione, né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così"

Nel corso dell'incontro con Staffelli, la giornalista ha dichiarato: "C’è stata questa scelta editoriale, ma non la condivido. Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo" E quando Staffelli le ha chiesto cosa succederà se, in futuro, la Rai dovesse ancora intervenire con questo filtro sulla sua trasmissione, la giornalista, e compagna del direttore del tg La7 ed editore di Open Enrico Mentana, ha risposto: "

"Mi auguro che non avvenga più. Mi è capitato di intervistare personaggi più critici e non è mai successo nulla!