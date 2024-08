Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi fanno sul serio: cena romantica a Roma tra baci e tenerezze

Gossip TV

Flirt confermato tra Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi. La nuova coppia cena insieme al centro di Roma e non manca il romanticismo.

Nuovo inizio per Francesca Chillemi. L’attrice siciliana, che torna protagonista della terza stagione di Viola come il Mare, sembra essere molto presa dal flirt con Eugenio Grimaldi, dopo la fine della lunga relazione con Stefano Rosso. Nuove foto della coppia mostrano baci e tenerezze al centro di Roma, prima di partire insieme per un nuovo viaggio.

Francesca Chillemi, con Eugenio è amore?

La lunga relazione tra Stefano Rosso e Francesca Chillemi si è conclusa definitivamente, si mormora consumata da una brutta frattura avventura durante le riprese della prima stagione di Viola come il Mare, quando l’attrice si è mostrata fin troppo coinvolta dal rapporto con Can Yaman. Mentre la siciliana torna sul set con il divo turco, pronta a impersonare nuovamente Viola Vitale nella terza stagione della fiction che andrà in onda nel 2025 su Mediaset, spuntano gossip sulla nuova fiamma dell’ex Miss Italia.

Si tratta di Eugenio Grimaldi e sembra che Francesca sia davvero molto presa da questa conoscenza. I due sono stati pizzicati insieme dal settimanale Oggi, che ha confermato le insistenti voci del popolo del web e le segnalazioni delle ultime settimane, facendo sapere che Chillemi si è recata a Capri nella villa dei Grimaldi dove ha conosciuto anche la nuova suocera. Ora spuntano nuove foto che confermano la grande passione che lega Eugenio a Francesca, ma sarà amore vero?

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi, baci nella Capitale

Tornata single per un breve periodo, Francesca Chillemi sembra aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Eugenio Grimaldi. Le fan di Viola come il Mare avrebbero voluto vederla al fianco di Can Yaman, ma è chiaro che il rapporto tra i due attori si sia incrinato nel tempo, forse vittima della troppa esposizione mediatica che ha portato entrambi a prendere nette posizioni. Chillemi si è innamorata invece di Eugenio Grimaldi e gli ultimi scatti rubati dal settimanale Chi parlano chiaro. La coppia, dopo aver cenato in un ristorante nel cuore di Roma con amici, ha lasciato il tavolo e si è attardata per i vicoli della Capitale scambiandosi effusioni e baci passionali. Insomma l’amore decolla e la coppia si appresta a partire per una nuova vacanza insieme, per rendere indimenticabile questa estate. Chissà se la loro relazione durerà. Per ora ci sono tutte le premesse del caso!