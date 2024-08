Francesca Chillemi torna sul set con Can Yaman e conosce la famiglia del suo nuovo amore!

Gossip TV

Francesca Chillemi pronta a tornare con Can Yaman sul set di Viola come il Mare per la terza stagione, nel frattempo conosce la madre del nuovo amore Eugenio Grimaldi.

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi fanno sul serio? Secondo recenti gossip l’attrice siciliana sarebbe stata introdotta in famiglia, facendo la conoscenza della nuova suocera. Nel frattempo, Chillemi torna sul set con Can Yaman per la terza stagione di Viola come il Mare, confermata ufficialmente nei palinsesti Mediaset per il 2025.

Francesca Chillemi e il nuovo amore, Can Yaman scatenò tutto?

Nuovo amore per Francesca Chillemi. La bellissima attrice, protagonista di tante fiction di successo e con un ottimo seguito sui social, ha messo fine alla sua lunga storia d’amore con l’imprenditore Stefano Rosso, dal quale ha avuto una bambina. Sembra che la frattura tra i due si sia creata durante le riprese della prima stagione di Viola come il Mare, l’acclamata serie tv Mediaset prodotta da Lux Vide, dove Francesca ha intrattenuto un rapporto fin troppo intimo con Can Yaman. A confermarlo il settimanale Oggi che ricostruisce la fine della relazione con Rosso e conferma il nuovo flirt dell’attrice.

Non si tratta, tuttavia, di Yaman sebbene i due abbiano avuto una simpatia che li ha portati ad avvicinarsi molto. Le ultime dichiarazioni di Yaman sulla collega, infatti, fanno intendere che tra loro qualcosa si sia rotto e di certo se ne sono accorti anche i fan dell’affascinante attore turco, dal momento che durante le riprese della seconda stagione i due sono apparsi lontani e molto freddi. Mentre i vertici del Biscione confermano l’arrivo della terza stagione di Viola come il Mare per il 2025, notizia che ha rallegrato gli appassionati della serie tv ma anche acceso la curiosità degli amanti del gossip, che vogliono osservare da vicino il rapporto tra Can e Francesca, lei è stata pizzicata con il suo nuovo amore ovvero Eugenio Grimaldi.

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi, presentazioni in famiglia

Si sono susseguite sempre più insistentemente, nel corso di questi ultimi anni, voci di forte crisi tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso nata, come detto, dalla vicina tra l’attrice e Can Yaman. Ora la separazione è ufficiale e spunta il nuovo amore dell’attrice ovvero Eugenio Grimaldi. I due sono stati paparazzi insieme in vacanza e ora il settimanale Oggi dà nuovi dettagli sulla conoscenza, che sembra aver spiccato il volo.

Grimaldi, infatti, avrebbe approfittato dell’estate per far conoscere a Francesca sua madre, introducendola così ufficialmente in famiglia. Secondo la rivista, Chillemi e Grimaldi si sono conosciuti a Palermo ed è scattato il colpo di fulmine, che ha portato l’attrice ad alloggiare proprio in questi giorni a Capri nella villa dei Grimaldi insieme alla madre e alla sorella di Eugenio. Insomma, questa love story sembra essere decollata anche se Chillemi ha deciso di non esporsi ancora con i media.