Fedez - Tony Effe: Chiara Ferragni interviene, è sua la voce mascherata nella nuova canzone del rapper romano?

Chiara Ferragni interviene pubblicamente dopo la pubblicazione della canzone "Chiara" di Tony Effe, dove sembra esserci un audio mandato proprio dell'influencer che smaschera l'ex marito Fedez.

Tony Effe non è proprio riuscito a trattenersi per 48 ore come promesso e ha deciso di rilasciare la canzone “Chiara”, risposta al dissing scoppiato con Fedez poche ore fa, ben prima del tempo. La canzone è durissima, tira in ballo anche la famiglia del rapper milanese e contiene un audio privato con la voce camuffata che, tuttavia, sembra proprio appartenere a Chiara Ferragni. Mentre Fedez tuona sui social, l’influencer prende posizione: ecco cosa ha scritto su Instagram.

Tony Effe pubblica “Chiara”, dissing pesantissimo contro Fedez

La situazione è degenerata e due protagonisti della scena rap italiana se le stanno suonando a ritmo di dissing, abilmente studiati per ferire senza tralasciare le giuste rime. Fedez e Tony Effe hanno dato vita ad una querelle a colpi di rap quando il cantante romano ha lanciato pesanti accuse all’ex amico durante il Red Bull 64 Bars. Accuse che hanno tirato in ballo anche Nicky Savage, con il quale Fedez ha recentemente collaborato al brano “Di Caprio”, che ha replicato immediatamente mettendo in mezzo anche Giulia De Lellis, attuale fidanzata di Tony Effe, e dei segretucci molto piccanti che non può per ora rivelare. A lanciare la bomba definitiva, tuttavia, è stato Fedez con “L’infanzia difficile di un benestante” dove, insieme a Taylor Mega ovvero la storica ex di Tony, lancia pesanti accuse non solo al rapper ma anche a Chiara Biasi, nominando poi Vittoria Ceretti e seri problemi con la droga. Accuse alle quali Tony Effe ha pensato di replicare con l’uscita del brano “Chiara”, prevista per sabato. Uscita che, invece, è stata improvvisamente annunciata poche ore fa scatenando un nuovo putiferio. Ecco cosa è successo e perché Chiara Ferragni si è vista costretta a prendere immediatamente posizione.

Chiara Ferragni, è suo l’audio nella canzone di Tony Effe?

Dopo che Fedez ha accusato Tony Effe di farsi di crack e di drogarsi insieme all’amica Chiara Biasi, il rapper romano non è rimasto con le mani in mano e ha annunciato l’uscita del singolo “Chiara”, risposta al dissing in corso con il suo ex amico. Invece che rilasciare il brano sabato, tuttavia, Tony ci ha ripensato e l’ha pubblicato all’improvviso in serata, lasciando i fan a bocca aperta per la durezza del testo. “Non ti devi sentire in colpa. Chiara dice mi adora, non si lascia una mamma sola”, recita il testo, “Lei ti è rimasta accanto nella malattia, e quando aveva bisogno sei scappato via, infame”, poi ancora “Eravamo insieme quella sera, e la cocaina ti piaceva”. Insomma, Tony Effe ci è andato giù pesante, citando anche i figli dei Ferragnez e, soprattutto, inserendo un audio di Whatsapp in cui una voce mascherata conferma che Fedez si è comprato gli streaming, accusa molto grave per chi lavora in questo mondo. Sebbene la voce sia camuffata, molti credono che appartenga a Chiara dato che, pochi minuti dopo la pubblicazione della canzone, è apparsa sul web una versione in cui sembra proprio sentirsi la voce della Ferragni, oltre che ad una nuova rima sui figli della coppia, in particolare Leone, poi tagliata nella versione originale.

Chiara Ferragni replica al dissing tra Fedez e Tony Effe

Insomma, Tony Effe ha lanciato una bomba in tutto e per tutto, aprendo tanti nuovi tasselli di questa storia, di questa inimicizia improvvisamente sbocciata dopo anni in cui con Fedez andava d’amore e d’accordo. Immediata la reazione di Chiara, che ha tuonato su Instagram scrivendo nelle sue Ig Stories: “Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me e i miei figli, grazie”. Il pubblico si è molto diviso a proposito dell’influencer, tra chi crede che abbia ragione a voler rimanere fuori da questa guerra che non la riguarda neppure più essendo ormai la ex moglie di Fedez. Ma c’è anche chi crede che inviare quell’audio al rapper romano sia stato un colpo basso e che Chiara voglia tenersi fuori da questa sfida perché teme che Tony Effe possa rivelare altro. Nel frattempo, anche Fedez ha replicato alla canzone del collega romano, mostrandosi molto infastidito dalla citazione dei figli nel testo. In effetti i bambini, come si suol dire, potevano essere risparmiati questa volta anche se, c’è da dire, il fatto che i loro genitori li abbiano esposti così a lunghi sul piano mediatico, purtroppo i rendono facili prede.