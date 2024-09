Fedez - Tony Effe: Dissing su Instagram, interviene anche Nicky Savage che tira in ballo Giulia De Lellis!

Gossip TV

Fedez e Tony Effe se le cantano su Instagram, poi interviene anche Nicky Savage che tira in ballo Giulia De Lellis, nuova fiamma del rapper romano.

Su Instagram è ufficialmente scoppiato in pandemonio firmato Fedez e Tony Effe. Già da tempo circolano voci sulla rivalità tra i due rapper, che avrebbero anche smesso di seguirsi sui social, e ora tutto il rancore è sfociato grazie ad alcune rime del rapper romano durante il Red Bull 64 Bars, che hanno portato alla replica di Fedez e poi all’intervento a gamba tesa di Nicky Savage, il quale ha tirato in ballo anche Giulia De Lellis.

Tony Effe attacca Fedez e scoppia il caos social

Da diversi mesi di parla con insistenza di una sorta di rivalità nata tra Fedez e Tony Effe. C’è chi ha attribuito a motivazioni lavorative all’attrito tra i due rapper, chi invece ha ipotizzato che si trattasse di questioni personali legati alla presunta notte di passione tra Fedez e Taylor Mega, mai confermata, e all’amicizia speciale tra Tony Effe e Chiara Ferragni pizzicati insieme a cena a Milano. Non è chiaro il nucleo scatenante di questa diatriba, ma è chiaro che il rancore c’è eccome. Ospite al Red Bull 64 Bars, Tony si è lasciato andare ad alcune rime piuttosto pungenti contro Fedez, cantando frasi come: “La Chiara dice mi adora”, o ancora “La tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta mi fa schifo” - riferendosi a Boem ovvero il drink del rapper milanese in collaborazione con Lazza - per poi concludere con “Fai beneficienza ma rimani un viscido”.

Insomma, Tony non si è risparmiato contro il rapper, tirando in ballo anche il collega Nicky Savage che recentemente ha ufficializzato la sua collaborazione con Fedez, che ha incontrato Chiara per le carte del divorzio, nella canzone “Di Caprio”. Immediata la reazione dell’ex marito della Ferragni che ha tuonato su Instagram: “Il cane ha miagolato, sistemati la permanente che arrivo bellezza”, frase alla quale il romano ha risposto pubblicato nelle Ig Stories la foto di Fedez con alcuni ufficiali della polizia. Ma il dissing non è finito qua.

QUINDI chiara adora tony effe, la bevanda di fedez sa di piscio, tony icon gli ha negato un pezzo insieme e allora fedez ha chiesto al suo brutto suo sosia niky

CREPO ✈️ pic.twitter.com/eMacquiT9s — madavvero🫀 (@madavvero6) September 17, 2024

Nicky Savage contro Tony Effe, tira in ballo Fedez

A quanto pare tra le motivazioni dello scontro anche la collaborazione tra Fedez e Nicky Savage, che stando alle parole di Tony Effe, il rapper romano crede di aver portato alla ribalta e dunque non ha gradito la nuova amicizia artistica con il rivale. “Sei una brutta imitazione, sei una brutta copia, sei un’offesa”, ha cantato Tony per poi ascoltare la replica durissima del collega che, va detto, onestamente gli somiglia davvero tanto nello stile. Nicky Savage, infatti, ha replicato con un pezzo, “Bufu Freestyle”, nel quale attacca senza pietà il collega romano, tirando in ballo anche Giulia De Lellis con la quale Tony ha da poco intrapreso una nuova relazione.

“So tante cose sulla tua Giulietta ma non le dico perché sono un uomo”. Anche questa volta Tony Effe ha replicato subito con un video in primo piano publicato nelle sue Stories di Instagram. “Mi hai messo in difficoltà, ti ho dato una possibilità nella tua stupida carriera inutile e tu l’hai sprecata così al ce**o, sei stupido, non puoi essere mio figlio Tony Effe 2”. Il dissing è appena iniziato a siamo certi continuerà ad alimentare la sete di trash del pubblico social per lunghi giorni, ma nel frattempo Fedez nel suo ultimo concerto in Calabria, nomina Tony Effe sul palco e poi si esibisce in un sonoro dito medio.