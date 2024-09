Prosegue il dissing tra Fedez e Tony Effe che annuncia il singolo "Chiara", intanto i follower di entrambi aumentano

Gossip TV

Dopo il brano di Fedez, intitolato "L'infanzia difficile di un benestante", Tony Effe annuncia il singolo "Chiara" che uscirà sabato 21 settembre. Il riferimento, sembra piuttosto evidente: la "Chiara" del titolo potrebbe essere Chiara Ferragni, già menzionata dai due rapper durante il dissing che ha preso il via alcuni giorni fa.

Tony Effe annuncia il brano: "Chiara"

Prosegue dunque la diatriba a distanza tra i due rapper che stanno mettendo in mezzo ferocemente la Ferragni la quale, almeno per il momento, è trincerata nel silenzio. Dopo un commento apparso nelle sue Instagram stories ieri sera – "Che imbarazzo" – in replica al brano di Fedez, Tony Effe è tornato sui social per rivelare l'uscita imminente del suo nuovo brano, "Chiara, fuori sabato ovunque" ha scritto Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe ed è anche subito stato avvistato un like di Giulia De Lellis, attuale compagna del rapper romano.

Intanto, per la cronaca, i follower dei protagonisti della questione, aumentano. Come riportato da Trash Italiano, infatti, Tony Effe segna un + 120.000 Fedez +33. 000 e Niky Savage +90.000. Segno evidente che tale dissing faccia comodo a tutti e difficilmente può arrestarsi con questi numeri e introiti vari che nessuno di loro disdegna.

Chiara Blasi, citata nel brano di Fedez che ha insinuato facesse uso di sostante stupefacenti, è stata l'unica (per ora) ad intervenire, con un post su Instagram con questa frase: "Coloro che odiano, odieranno. Noi ci eleveremo", le parole scritte in inglese e tradotte in italiano.

Nelle ultime ore, Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente il dissing tra Fedez e Tony Effe, sottolineando come i rapper, per vendere più dischi, si insultino con termini pesanti, offendendo anche altre persone. La Lucarelli ha osservato che il pubblico non sta commentando tanto per la provocazione musicale, ma per il forte senso di imbarazzo (cringe) che genera la situazione e ha criticato aspramente la qualità delle rime del dissing, definendole banali e stereotipate, e conclude che questi rapper, che si credono trasgressivi, in realtà risultano vecchi e ripetitivi e li ha paragonati a bambini che si picchiano con giocattoli.