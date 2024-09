Fedez (insieme a Taylor Mega) replica a Tony Effe e tira in ballo Chiara Ferragni, Damante e Chiara Biasi!

Gossip TV

Continua il dissing tra Fedez e Tony Effe. L'ex marito di Chiara Ferragni replica con "L'infanzia difficile di un benestante", insieme a Taylor Mega, tirando in ballo l'ex moglie, l'amica Chiara Biasi e Andrea Damante.

Fedez l’ha fatto davvero. Il rapper aveva fatto intendere di essere pronto a replicare al dissing iniziato da Tony Effe, ed ecco che poche ore fa ha pubblicato la canzone “L’infanzia difficile di un benestante”, con la collaborazione di Taylor Mega ovvero la storica ex del rapper romano. Il testo è un fiume di gossip e sottintesi assurdi, che tira in ballo Chiara Ferragni, l’amica Chiara Biasi, Andrea Damante e anche Vittoria Ceretti, attuale fidanzata di Leonardo DiCaprio. Ecco tutti i dettagli e la replica di Tony Effe.

Fedez replica così a Tony Effe

Ospite del Red Bull 64 Bars, Tony Effe ha lanciato una bomba contro Fedez e Nicky Savage. Il rapper romano e quello milanese hanno qualche conto in sospeso e ora hanno deciso di sfamare gli appassionati di gossip e trash, rivelando mano a mano tutti i retroscena sul loro allontanamento. Già diversi mesi fa, i due cantanti avevano smesso di seguirsi sui social dopo che aveva iniziato a circolare un’indiscrezione sulla presunta liaison tra Chiara e Tony Effe, poi smentita dal cantante che aveva ammesso di aver avuto attriti con il collega quando si era rifiutato di collaborare con lui ad una canzone. Fedez ha iniziato un progetto con Nicky Savage per il brano “Di Caprio” e il collega romano non sembra averla presa bene, iniziando così un dissing epico che sta tenendo tutti con il fiato sospeso.

“La Chiara dice che mi adora”, “la tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta mi fa schifo”, ha cantato Tony poi citando anche Nicky Savage che ha definito come una sua brutta copia. Il primo a rispondere è stato proprio quest’ultimo con “Bufu Freestyle”, citando anche Giulia De Lellis e ipotetici segreti sul suo passato che evita di portare a galla per galanteria, ora che l’influencer fa coppia fissa con Tony Effe. Poi anche Fedez ha voluto dire la sua ed ecco che la pubblicazione de “L’infanzia difficile di un benestante” ha portato ad una nuova evoluzione degli eventi.

Fedez tira in ballo Ferragni, Biasi e Damante: il dissing con Tony Effe continua

Dopo aver mandato pubblicamente a quel paese Tony Effe durante il suo ultimo concerto in Calabria, Fedez torna all’attacco e pubblica una canzone con l’apparizione di Taylor Mega, l’ex fidanzata storica del rapper romano che fino ad ora si era tenuta lontana dal gossip nonostante fosse stata spesso tirata in ballo nelle recenti indiscrezioni sulla vita sentimentale del cantante. Non è finita qui perché, se chiamare all’appello Taylor non fosse abbastanza - soprattutto perché nella canzone lei conferma di aver praticamente mantenuto l’ex - Fedez ha fatto di più facendoci sognare.

“Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami”, canta Fedez confermando le voci sul fatto che Tony Effe ci abbia perlomeno provato con Chiara mentre erano ancora legalmente sposati. Si passa poi all’accusa, gravissima, a Chiara Biasi “a farti di keta, parlate di gossip vi fate la piega”. E proprio mentre usciva questo testo, Biasi e Tony erano a cena insieme a Milano, certamente un attacco che non è un caso dato che Fedez ha sempre parlato malissimo delle amicizie della Ferragni, tirando spesso frecce con tutto l’arco. Tra le tante rime durissime nella quale appare anche il nome di Vittoria Ceretti ovvero la supermodella fidanzata di Leonardo DiCaprio, a colpire, è senza dubbio quella su Andrea Damante che recita: “Andavi a calcetto insieme a Damante nel ruolo di infame non di attaccante”.

Ora, se Fedez chiama infame Tony Effe per averci provato con la moglie alle sue spalle, non resta che desumere che il rapper voglia intendere che il collega all’epoca ci provò anche con l’ex di Damante, dunque Giulia De Lellis che ora guarda caso fa coppia fissa proprio con Tony. L’influencer romana è pronta a parlare? Il pubblico freme di curiosità, mentre Tony Effe replica asciutto su Instagram con una Ig Stories nella quale scrive “che imbarazzo”. Come continuerà?