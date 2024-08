Fedez lancia un messaggio in codice per Chiara Ferragni su Instagram? Ecco cosa succede

Gossip TV

Fedez pubblica un nuovo aggiornamento su Instagram che sembra essere rivolto alla sua ex moglie, Chiara Ferragni. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Sebbene sia piuttosto chiaro che le possibilità per un ritorno di fiamma siamo pressoché vicine allo zero, i fan di Chiara Ferragni e Fedez vorrebbero vederli nuovamente insieme e colgono ogni piccolo segnale su Instagram come una piccola speranza. Poche ore fa, dopo aver riabbracciato i figli, il rapper ha pubblicato un post criptico su Instagram, con una frase romantica che secondo molti utenti potrebbe essere proprio una dedica all’ex moglie.

Fedez riabbraccia Leone e Vittoria

La nuova vita da padre single di Fedez è decisamente una vita all’insegna del gossip e dello scandalo. Il rapper milanese ha iniziato a mostrare su Instagram una serie di acquisti costosi, che hanno fatto piovere non poche critiche a causa dell’insistente ostentazione, poi è stato oggetto di indiscrezioni sulle nuove fiamme. Recentemente, durante la lunga vacanza in Sardegna, Fedez è stato paparazzato insieme a Luna Shirin Rasia, l’ex fidanzata di Michele Merlo, intento a scambiarsi con la modella baci bollenti in barca.

Nel frattempo, Chiara Ferragni si è mostrata decisamente più colpita dalla separazione e si è assentata a lungo da Instagram per poi tornare con i suoi look sensuali, e uno sguardo che cela nuove consapevolezze. Poi, nelle ultime settimane, Chiara sembra si sia innamorata di Silvio Campara ovvero l’affascinante CEO di Golden Goose che ha però moglie e figli. I retroscena sulla nascita del flirt hanno tenuto tutti con il fiato sospeso, poi Chiara è volata in Corsica dalla sorella Valentina e tutto si è spento, dato che sembrava che l’influencer dovesse fare coming out con Silvio durante un viaggio in Perù che invece non c’è mai stato. Nel frattempo, Fedez riabbraccia i figli dopo le settimane trascorse con l’ex moglie e pubblica sui social un post a dir poco criptico.

Fedez lancia messaggi in codice a Chiara Ferragni?

Dopo aver riabbracciato i figli, che hanno trascorso le ultime settimane con la mamma Chiara Ferragni in Grecia, Fedez ha pubblicato una serie di scatti accompagnati ad una frase del celebre brano “I Miss You” dei Blink 182 che, tradotta in italiano, recita: “Non perdere il tuo tempo con mei, sei già la voce nella mia testa. Mi manchi, mi manchi”. Questa particolare e molto romantica frase ha immediatamente acceso le speranze dei fan dei Ferragnez che hanno visto nella scelta del rapper una chiara dedica all’ex moglie.

Ma sarà veramente così o la citazione nasconde un altro significato? Al momento Fedez non si sbilancia e continua la sua lunga vacanza in Sardegna, adesso anche con Leone e Vittoria, ma attenzione: anche Chiara sta arrivando sull’isola dopo la tappa in Corsica, insieme alla sorella Valentina. Che i due si vedano per il bene dei figli in questi giorni? Lo scopriremo nelle prossime ore.