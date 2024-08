Chiara Ferragni e Silvio Campara, emergono nuovi scottanti Retroscena sulla presunta Coppia!

Gossip TV

Chiara Ferragni e Silvio Campara si frequentano in gran segreto? Ecco i retroscena sulla coppia più discussa del momento, pizzicata insieme a Forte dei Marmi.

Nuovi, scottanti, retroscena sul presunto flirt più chiacchierato del momento ovvero quello tra Chiara Ferragni, influencer da milioni di fan su Instagram, e Silvio Campara il CEO di Golden Goose. I due sono stati pizzicati insieme a Forte dei Marmi in atteggiamenti confidenziali, poi spunta la foto di Chiara che mostra la foto del manager ai suoi amici in vacanza a Capri e il flirt continua anche a distanza. Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Silvio Campara, Forte dei Marmi galeotta

Dopo la fine del matrimonio con Fedez, messo alla prova da crisi persistenti e dallo scoppio dello scandalo Balocco, Chiara Ferragni ha preferito dedicarsi alla famiglia e al suo lavoro, riacquistando passo dopo passo credibilità agli occhi dei suoi fan su Instagram. Chiara è tornata a sorridere e sembra che il motivo potrebbe essere un nuovo flirt, una conoscenza che è già chiacchieratissima perché lui è un uomo potente, conosciuto, sposato e con figli. Stiamo parlando di Silvio Campara, segnalato in prima battuta da Dagospia come il nuovo love affaire della Ferragni. Ora il settimanale Chi, attraverso alcune foto esclusive, ricostruisce la storia di questo colpo di fulmine. Sembra che Chiara e Silvio si conoscessero già da diverso tempo e si siano ritrovati a Forte dei Marmi insieme in vacanza, dove sarebbe spuntato fuori un interesse particolare nutrito da entrambe le parti.

“È in spiaggia, ai bagni Piero, sotto una tenda con il suo migliore amico Angelo Tropea, mentre Silvio è con la moglie Giulia, mamma dei suoi due figli. Chiara, che conosceva da tempo entrambi, si intrattiene con Campara a parlare di lavoro: sembra che lui sia intento a darle dei consigli. Ma dai sorrisi, dagli sguardi, dalle mani che si sfiorano, sembra che si sia anche qualcos’altro”.

Le foto, in effetti, mostrano Chiara e Campara decisamente in confidenza ma non è tutto. Pochi giorni dopo, la bella influencer parte per Capri e si inizia a parlare di un possibile flirt con Andrea Bisciotti, che ad oggi tuttavia sembra essere stato fatto circolare proprio per distogliere l’attenzione dal suo interesse per Campara. Ecco perché.

Chiara Ferragni e Silvio Campara, flirt in corso?

Dopo essersi salutati a Forte dei Marmi con nuovo interesse, certamente oltre quello dell’amicizia che già prima li legava, il noto settimanale di Alfonso Signorini ha pizzicato l’influencer a Capri con gli amici e proprio qui Chiara Ferragni avrebbe confessato il suo interesse per Silvio Campara. Nelle foto dei paparazzi, infatti, si vede Chiara intenta a mostrare agli amici con sguardo sognante la foto di un uomo che sarebbe proprio l’imprenditore. Ferragni parte poi per Mykonos e Silvio torna a Forte di Marmi ma, sorpresa, questa volta senza la moglie.

“Al momento non possiamo sapere se Campara si sia separato ufficialmente, se sia una scelta di questi giorni e se il motivo sia proprio la Ferragni. Riesce difficile pensare che un uomo, in così poco tempo, decida di sacrificare una relazione così importante. Probabilmente fra lui e Chiara c’era già un interesse latente, che è era rimasto tale proprio perché entrambi erano impegnati”.

Nei nuovi scatti si vede Campara sorridere al telefono, occuparsi dei figli insieme ai genitori ma della moglie neppure l’ombra. Chiara, invece, a Mykonos con la famiglia si gode l’estate e continua a provocare con nuovi scatti sempre più sensuali: che sia un invito a Silvio a continuare a cercarla?