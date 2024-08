Fedez, la nuova fiamma è Luna Shirin Rasia: baci bollenti e tenerezze in barca

Gossip TV

Fedez e la modella Luna Shirin Rasia sono la nuova coppia dell’estate? Il rapper e la modella, ex fidanzata di Michele Merlo, sono super hot in alto mare.

Terzo flirt estivo per Fedez, che sembra aver abbracciato la sua nuova vita da single con grande entusiasmo. Questa volta, il rapper è stato paparazzato in barca insieme alla modella Luna Shirin Rasia, ovvero l’ex fidanzata di Michele Merlo il cantante di Amici tragicamente scomparso nel 2021. Ecco i dettagli e le foto.

Fedez e Luna Shirin Rasia fanno coppia

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez sembra aver preso la sua nuova vita da single molto sul serio. Lunghi viaggi, discoteche, regali costosi che ha fatto a sé stesso come gioielli e una meravigliosa Ferrari, ma anche tante tante donne che gravitano attorno al rapper. Le ultime foto pubblicate da Chi confermano il terzo flirt dell’estate per Fedez, dopo quello con la giovane modella francese Garance Authiùè e quello con Sveva Magatti.

Il cantante, infatti, è stato pizzicato in atteggiamenti teneri e provocanti insieme a Luna Shirin Rasia. Lei, bolognese con origini venezuelane, è una modella ed è nota per essere stata la fidanzata di Michele Merlo, il cantante di Amici tragicamente scomparso nel 2021 per una leucemia fulminante. I due si trovano in Sardegna insieme ad un folto numero di amici di Fedez e il dubbio, dopo un primo avvistamento testimoniato dal popolo del web, è venuto quando il rapper ha iniziato a seguire la modella su Instagram.

Fedez e Luna, baci passionali in barca: il flirt decolla

Mentre Chiara Ferragni e Silvio Campara progettano la fuga in Perù, ma sembra saranno ostacolati dalla moglie del Ceo di Golden Goose non intende cederlo tanto facilmente alla bella influencer, Fedez si gode la vacanza in Sardegna con la nuova fiamma. Certo Luna Shirin Rasia è un ragazza giovane, decisamente bella e piena di vita, ma anche una donna ferita dalla tragica sparizione del suo grande amore e sono trascorsi pochi anni forse per poter elaborare ancora una delusione.

Fedez fa sul serio con la modella italo-venezuelana o entrambi sono consapevoli che questo flirt durerà il tempo di qualche copertina e qualche scatto, prima che il cantante passi alla sua nuova preda? Certamente Fedez non sembra essere particolarmente affidabile a livello sentimentale dopo la fine del matrimonio con Chiara e, se da una parte è comprensibile che voglia amori passeggeri e poco impegnativi dopo questo fallimento, dall’altra è anche vero che inizia a dare scandalo con il suo comportamento fin troppo superficiale nelle nuove conoscenze.