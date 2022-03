Fedez in lacrime sui social: "Trovato un problema di salute", l'annuncio shock

Gossip TV

Le parole del cantante su Instagram lasciano tutti senza parole.

Annuncio shock di Fedez. Il cantante, con la voce rotta dal pianto e e gli occhi lucidi, ha annunciato di avere un problema di salute che lo costringerà ad un percorso importante di cure.

Fedez, l'annuncio shock: "Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che mi la vita mi ha presentato"

"Faccio questo video per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, anche se con un grande tempismo. Il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli. Quando ho scoperto quello che ho scoperto leggere storie di altre persone mi ha dato conforto e quindi è una cosa che mi sento di fare in futuro quella di raccontare la mia avventura."

"Mi rendo conto che in questi anni è come se avessi avuto una sorta di album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell'importanza di essere riuscito di strappare un sorriso a chi stava passando un momento difficile. Quell'album condiviso sarà anche la mia forza e servirà per strappare un sorriso a me. Non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie, che mi è stata vicino tutti questi giorni, e la mia famiglia. Spero di darvi presto aggiornamenti positivi."

Le parole di Chiara Ferragni: "Starai bene presto amore mio"

"L'amore della mia vita Fedez ha bisogno di un sostengo extra in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, starai bene presto, sempre circondato dall'amore di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto" ha scritto poco fa Chiara Ferragni con un'immagine di Fedez e il piccolo Leone. Il cantante e la moglie erano da qualche giorno spariti dai social e oggi l'annuncio che ha lasciato tutti senza parole.