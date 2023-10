Fedez a Belve, il rapper svela perché voleva partecipare al programma di Francesca Fagnani

Gossip TV

Dopo il rilascio dall'ospedale in cui era stato ricoverato, Fedez ha svelato i motivi che lo avevano spinto a essere ospite del programma di Francesca Fagnani. Ecco cosa ha detto!

Il nome di Fedez negli ultimi giorni è apparso più volte sui giornali e nelle pagine di gossip: il rapper, infatti, era stato ricoverato d'urgenza per un'emorragia causata da due ulcere. Ma il suo nome era collegato anche alla mancata ospitata a Belve, il programma Rai condotto da Francesca Fagnani.

Fedez a Belve, il rapper svela perché voleva partecipare al programma

Intervistato da Il Corriere della Sera, Fedez ha raccontato cosa lo aveva spinto a voler partecipare al talk show di Francesca Fagnani e sulla cui ospitata la Rai aveva posto un veto. L'azienda di Viale Mazzini aveva giustificato il no del rapper nel programma, rivelando che c'erano dietro ragioni economiche, ma nulla a che vedere con le azioni di Fedez al concerto del 1° maggio o per lo scandalo Festival di Sanremo con Rosa Chemical.

Al quotidiano, il rapper ha rivelato i motivi per i quali avrebbe voluto partecipare al programma:

"Volevo parlare, specie ai giovani e a chi si sente incompreso, di salute mentale. La salute mentale è un tema che riguarda molte persone giovani, ragazzi e ragazze. Forse, ascoltare la mia esperienza, proprio quella di una persona che si pensa sia felice perché possiede tutto, li avrebbe potuti aiutare a sentirsi meno soli. O a dirsi, beh, allora può succedere davvero a chiunque. A me cercare un riferimento è servito moltissimo: quando ho scoperto la malattia, ho cercato chi stesse vivendo la mia stessa situazione o comunque simile alla mia."

Il rapper ha proseguito dicendo che questo messaggio sarebbe stato condiviso anche dalla conduttrice e dal produttore del talk, Tombolini, visti anche gli aumenti delle richieste di aiuto psicologico da parte dei giovani. Per Fedez, questo sarà uno dei temi più dibattuti in fututo e pertanto trovava giusto poterne parlare in un programma della tv di Stato. A proposito del veto della Rai sulla sua presenza, il cantante ha commentato:

"Diciamo che non ero ben accetto. Non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato spiacevole. Sa perché?Perché ero in ospedale, moribondo e non avevo possibilità di replicare. Ho trovato la cosa particolarmente poco attenta sul piano umano. E poi dalla Rai avevo imparato una cosa: quando vai su un palco a parlare di politici alla Rai non piace, perché non c'è il contraddittorio. Ma anche ne mio caso non c'è stato, dunque, prendo atto che è una regola solo unilaterale, che applicano quando pare a loro."