Belve, Fedez non sarà più ospite della trasmissione di Francesca Fagnani: svelati i motivi della decisione della Rai

La Rai ha bloccato l'intervista di Fedez a Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani. Ecco perché!

L'ospitata di Fedez a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, potrebbe non essere confermata, stando agli ultimi rumors che circolano. Secondo TvBlog, infatti, la Rai avrebbe posto il vieto alla presenza del rapper nella trasmissione di Rai2.

Fedez non sarà ospite a Belve, la Rai pone il veto sulla sua presenza

Ricoverato in ospedale in questi giorni a causa di un'emorraggia interna causata da due ulcere, al rapper è stato prescritto riposo assoluto, ragion per cui tutte le eventuali ospitate e partecipazioni a trasmissioni e programmi, così come ogni tipo di impegno lavorativo, come quelli come giudice di X Factor, dovranno aspettare. Tuttavia, non sembra essere la sua saluta la ragione che ha spinto la Rai a porre un veto sull'ospitata del rapper a Belve, il talk show di Francesca Fagnani, che è tornato per una nuova stagione la scorsa settimana.

Stando a quanto riporta TvBlog, infatti, i motivi che hanno spinto l'azienda a cancellare la presenza di Fedez nel programma di Fagnani hanno a che vedere con ciò che è successo al concerto del 1°maggio:

"Secondo le informazioni in nostro possesso, infatti, la Rai appena saputo dell'intenzione del team del programma di Francesca Fagnani di invitare Fedez avrebbe espresso il suo dissenso circa la sua partecipazione a un programma della tv pubblica. La Rai non avrebbe fatto passare la sua ospitata a Belve per questioni legate ad alcune situazioni del passato. Il tutto sarebbe legato alla famosa partecipazione di Fedez al Concertone del primo maggio del 2021 e a tutto quello che capitò in seguito. Il riferimento è alla pubblicazione di Fedez della telefonata intercorsa tra llui e la vice direttrice di Rai3 Ilaria Capitani."

Il sito di informazione riporta anche che i vertici Rai non sarebbero stati particolarmente entusiasti della presenza del rapper in un programma della Tv di Stato anche in seguito allo scandalo per il bacio con Rosa Chemical. Il ricovero di Fedez e la necessità di assoluto riposo hanno, seppur involontariamente, favorito la scelta dell'azienda e sembra, perciò, certo che il cantante non apparirà in questa stagione di Belve.