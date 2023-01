Federico Fashion Style, come ha reagito Letizia Porcu al coming out a Verissimo

Gossip TV

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Federico Lauri, alias Federico Fashion Style ha fatto coming out, decidendo di rivelare non solo la sua omosessualità, ma anche la verità sui rapporti con l'ex compagna Letiza Porcu. Qual è stata la reazione di lei?

Letizia Porcu e la reazione al coming out di Federico Fashion Style

Il parrucchiere delle star, come anticipato pochi giorni prima di Verissimo, ha scelto il salotto pomeridiano di Canale 5 per raccontare la sua verità, ammettendo finalmente pubblicamente la sua omosessualità e quali erano i rapporti - ora incrinati - con l'ex compagna Letizia Porcu. La donna è ora felice con un nuovo compagno, il dj Vincent Arena, ma in passato, soprattutto negli ultimi tre anni, è stata compagna del parrucchiere dei vip, accettando di continuare la loro relazione in maniera platonica, per amore della figlia Sophie.

La loro storia è durata 17 anni e i due si sono separati per sempre lo scorso ottobre, quando, nel corso di un'altra ospitata a Verissimo, l'hair stylist aveva raccontato che Porcu aveva pubblicato un post sui social con cui metteva tutti al corrente - compreso lui - della decisione di interrompere i rapporti. Secondo Federico Lauri, fino a quel momento, Letizia era rimasta al suo fianco solo per convenienza e avrebbe cercato di separarlo dalla figlia.

Da parte di Letizia Porcu non è arrivato un commento diretto della situazione, dopo l'intervista rilascaita dall'ex compagno, limitando a pubblicare un video con il nuovo amore, mentre erano in viaggio. Un momento di serenità per dimostrare all'ex compagno che le sue accuse non la toccano minimamente.

Per poi, aggiungere qualche ora dopo un altro video in cui si mostra, sorridente, mentre si fa la piega all'Idol Saloon, negozio di parrucchieri rivale di quello del marito. Se non è una frecciatina questa...