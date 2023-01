Federico Fashion Style: "Sono gay e l’ho sempre saputo”

Gossip TV

Il coming out di Federico Lauri noto come Federico Fashion Style a Verissimo.

Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, esce allo scoperto e, come annunciato ieri, ha raccontato a Verissimo tutta la verità facendo coming out nel salotto di Silvia Toffanin.

Il famoso hair stylist dei vip ha parlato della separazione dall'ex moglie Letizia Porcu e anche della sua nuova vita, ammettendo di essere omossessuale di averlo sempre saputo.

"Come va? Molto bene, la volta scorsa ero molto provato, mi ero lasciato da poco - ha dichiarato a Silvia Toffanin - Oggi sono molto più sereno, il tempo ha guarito alcune ferite, anche se alcune restano incancellabili. Ma voglio tornare a sorridere. Le cose non andavano bene da anni. Tra me e lei alla fine era un amore fraterno. Per i primi anni però era una storia reale. Per quattordici anni siamo stati insieme come tutte le coppie, anche nella sfera privata in camera da letto. Quindi stavamo insieme realmente. Tre anni fa le ho detto che nonostante il bene forte non potevo darle quello che lei voleva. Non poteva più andare avanti e sono stato chiaro. Adesso però ho metabolizzato tutto e sto decisamente meglio. La nostra storia è stata vera, reale, per 17 anni. Tre anni fa io vado da lei e le dico di provare per lei un bene non misurabile, ma di sapere di non poter essere ciò che poteva desiderare. Le ho detto "ho capito di amare persone del mio stesso sesso, di essere omosessuale perché ho provato delle esperienze e ho capito che la cosa mi faceva stare bene". Ma lei ne era consapevole, è rimasta con me perché eravamo agli occhi di tutti una famiglia normale."

Federico ha raccontato che l'ex moglie lo sapeva da anni:

“Uno nasce in un modo e non può morire in un altro. Ho parlato a cuore aperto alla mia ex. Non le ho nascosto nulla. Mi sento di dover dire la verità a tutti. Questa verità Letizia la sa da anni ormai. Io tre anni fa le ho detto ‘io ho capito e ci sono nato, credo di amare le persone come me. Penso di essere omosessuale, perché ho anche provato delle esperienze’. Queste esperienze con uomini mi hanno fatto stare bene. Lei era consapevole del fatto che io fossi gay. Siamo rimasti insieme agli occhi di tutti e di nostra figlia. Letizia quindi erano tre anni che sapeva tutto.

Gay ci nasci, non ci diventi, uno però lo capisce. Tre anni fa ho avuto una piccola frequentazione e in quel momento ho capito tutto. Ne ho parlato con Letizia e lei è voluta rimanere a casa comunque. In questi tre anni io ho avuto diverse esperienze con dei maschi, ma anche lei ha avuto le sue. Io non dicevo di essere gay per tutela di mia figlia. Così come anni fa non capivo bene, perché sono cresciuto con un’idea di famiglia del Mulino Bianco, mamma e papà. Ma non è giusto, anche due uomini o due donne possono amare i figli e fare una bella famiglia”.

Silvia Toffanin ha chiesto a Lauri se ora abbia una relazione:

"In questo momento non c'è nessuno nella mia vita, mi sento un po' adolescente, voglio fare tutto quello che non ho fatto prima, anche perché con Letizia ho avuto una lunghissima relazione durante la quale sono stato fedele. Prima di una frequentazione voglio attendere".