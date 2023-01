Federico Fashion Style, arriva il commento di Sonia Bruganelli sul parrucchiere delle star

Gossip TV

Dopo i tanti misteri, sembra che Federico Fashion Style abbia deciso di rivelare la sua personale verità. Sulla faccenda non ha potuto non esprimere uno dei suoi giudizi anche Sonia Bruganelli, opinionista del GFVip. Ecco cosa ha detto.

Federico Lauri, alias Federico Fashion Style ha ormai dichiarato già da un po' di essere pronto a rivelare la sua verità. Dopo il divorzio dalla moglie Letizia Porcu, il parrucchiere dei vip è stato al centro di una bufera mediatica, arrivata fino alle orecchie di Sonia Bruganelli, la quale non ha saputo trattenersi dal commentare...

Sonia Bruganelli commenta il possibile coming out di Federico Lauri

Il divorzio dall'ex moglie era stato annunciato dall'artista a Verissimo, durante una lunga intervista con Silvia Toffanin. Il parrucchiere delle star non aveva potuto non commentare negativamente che questa separazione lo stava distruggendo, ma manteneva ancora un certo amore per l'ex moglie.

Da quel momento in poi le cose sono solo peggiorate e Federico Fashion Style è comparso più volte sui social per lanciare pesanti accuse contro diversi haters, di cui non ha mai fatto il nome, che lo diffamavano, accusandolo di aver sempre mentito. Anche contro l'ex moglie non si è di certo risparmiato.

A loro si era aggiunto anche il giornalista Alessandro Rosica, che aveva chiarito alcuni punti oscuri delle vicende legali tra Letizia Porcu e Federico Lauri, arrivando ad accusare quest'ultimo di una doppia vita e di essere un bugiardo. Aveva poi ammesso di essere a un punto della sua vita in cui poteva benissimo innamorarsi anche di un uomo.

Su questo, Federico Fashion Style aveva imbastito un lungo discorso, pubblicato sui social, in cui affermava che prima o poi la verità sarebbe venuta a galla. Durante queste vacanze di Natale era ricomparso poi sui social per annunciare che presto avrebbe detto a tutti la sua verità e che finalmente è più sereno e sta vivendo liberamente.

Su tutta la vicenda non ha potuto trattenersi dal commentare Sonia Bruganelli, opinionista del GFVip, la quale, dopo aver letto un articolo in cui si ipotizzava che la verità di Federico Lauri fosse il suo coming out, ha esclamato, ironica: "Federico Fashion Style sta con un uomo? Chi l'avrebbe mai detto!Sono sconvolta, non lo avrei mai pensato...".