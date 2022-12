Federico Fashion Style, la confessione sulla sua vita privata: "Posso innamorarmi di chiunque, anche di un uomo"

Gossip TV

In una recente intervista, Federico Lauri, alias Federico Fashion Style ha risposto alle accuse sulla sua doppia vita e ha rivelato dettagli importanti sul momento che sta vivendo. Ecco cosa ha detto.

In una recente intervista al settimanale Nuovo, Federico Lauri, alias Federico Fashion Style ha confessato alcuni dettagli sulla sua vita privata e ha risposto alle accuse che gli sono state mosse, secondo le quali avrebbe una doppia vita con un uomo. Sarebbe stato questo il reale motivo dietro la fine del suo matrimonio con Letizia Porcu, madre della figlia Sophie.

Federico Fashion Style si confessa: "Sì, potrei innamorarmi di un uomo"

La storia del suo divorzio è diventata più complessa di quella che ha portato alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: fin dalla notizia della separazione lanciata da Letizia Porcu sui social e di cui Lauri non sapeva nulla, passando per le accuse di tradimento, fino allo sfogo sui social in cui il parrucchiere delle star si è mostrato disperato perchè, a detta sua, l'ex moglie non gli consentiva di vedere Sophie.

A sbugiardarlo ci aveva pensato Alessandro Rosica, influencer e re del gossip, che aveva invece raccontato un'altra verità: non era vero che Letizia Porcu non volesse far incontrare padre e figlia, anzi, i due erano stati in vacanza insieme durante l'estate. E sì, certamente, c'erano degli orari precisi in cui Federico Lauri poteva chiamare e parlare con la figlia, ma solo perché l'ex moglie non lavorava più nei suoi saloni e aveva orari diversi.

Contro Rosica il parrucchiere delle star aveva lanciato un forte avvertimento, dicendo che le bugie che raccontava gli si sarebbero ritorte contro e che era pronto ad arrivare in tribunale. Non ha mai commentato, invece, l'affermazione secondo cui per anni aveva avuto una relazione extraconiugale e con un altro uomo. Secondo l'influencer, sarebbe stato questo il vero motivo della fine del matrimonio tra Porcu e Lauri. Evidentemente, Letizia Porcu non avrebbe voluto più sopportare le bugie e la doppia vita dell'ex marito e avrebbe deciso di porre fine alla loro storia.

In effetti, come dichiarato da Federico Fashion Style in un'intervista a Verissimo, erano anni che tra di loro i rapporti non erano più gli stessi, eppure, restavano insieme per il bene di Sophie. Ora, intervistato dal settimanale Nuovo, Federico Lauri avrebbe finalmente risposto alla domanda che molti sul web si sono posti: ha una relazione con un altro uomo?

Purtroppo, la sua risposta è stata molto vaga e lacunosa, perché il parrucchiere delle star ha ammesso che "sI può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio".

Smentendo le accuse di Rosica, ha rivelato di non avere nessuno nella sua vita in questo momento e che le accuse che gli sono state mosse dipenddono tutte dall'invidia per il suo successo, per screditare lui e la sua immagine. Ha poi continuato dicendo "non mi devo giusitficare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire cosa mi piace e cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui". Insomma, le sue risposte sono state molto vaghe e non hanno certo spento le fiamme del gossip intorno alla sua persona.

Per ora, ha concluso Federico Fashion Style, l'unica cosa su cui vuole concentrarsi in questo periodo sono la carriera e la figlia Sophie.