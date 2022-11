Federico Fashion Style, la frase shock contro la moglie: "Guardati sempre le spalle"

Gossip TV

Federico Fashion Style, dopo la separazione dalla moglie Letizia Porcu, continua a far parlare di sé, sfogando sui social la propria rabbia e tristezza per la relazione finita. Ecco cosa ha detto.

Non si placano le frecciatine di Federico Lauri, alias Federico Fashion Style contro l'ex moglie Letizia Porcu. L'ultimo sfogo sui social ha mostrato il parrucchiere delle star molto dimagrito e visibilmente sofferente per la separazione dalla moglie.

Federico Fashion Style si mostra dimagrito sui social

Se a Verissimo con Silvia Toffanin aveva tessuto le lodi dell'ex moglie, madre della figlia Sophie, non si può dire lo stesso, ora: Federico Fashion Style sembra deciso più che mai a distruggere il ricordo che aveva della felicità coniugale, continuando a pubblicare commenti e frasi ambigue che, sebbene non siano rivolti a qualcuno in particolare, fanno pensare immediatamente all'ex moglie.

Sempre a Verissimo, Federico Lauri aveva raccontato di come avesse scoperto della decisione di Letizia Porcu di separarsi dai social: un colpo al cuore e inaspettato, dato che l'artista pensava che anche questa crisi sarebbe stata superata. Ora, è evidente che le pratiche sono state avviate e che il parrucchiere delle star non riesce più a nascondere la delusione e ha deciso di sfogarsi sui social.

In una storia su Instagram, infatti, ha scritto:

"G uardati sempre alle spalle, non fidarti neanche della tua stessa ombra, le persone non smettono mai di sorprenderti!"

E, ancora, ha voluto dimostrare quanto è dimagrito, non per volontà ma perché sofferente e deluso: sempre su Instagram ha mostrato come gli calzano larghi i pantaloni che era solito indossare e a commento dell' improvviso dimagrimento ha detto:

" Ci vorrà tempo perché le ferite non si rimarginano così facilmente. Ma volere è potere. Assolutamente non sto bene, sono dimagrito tantissimo e anche il mio umore è cambiato! La vita purtroppo ti fa cadere a terra tante volte, io sono sicuro che mi rialzerò, ma tante cattiverie non le potrai mai dimenticare! La menzogna e la falsità sono le cose peggiori della vita."

Poi, scioccando i fan con una frase molto cruda e piena di astio, ha detto, forse riferendosi sempre all'ex moglie Letizia Porcu:

"Sai quel dito dove può stare al calduccio a novembre mentre fuori piove? Siamo in orario protetto..."

Infine, a un follower che gli ha chiesto se fosse arrabbiato con qualcuno, Federico Fashion Style non si è più nascosto e ha dichiarato apertamente: