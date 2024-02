Fabrizio Corona: ''Chiara Ferragni è innocente, è solo sotto indagine''

Gossip TV

Fabrizio Corona parla della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, fa previsioni e spezza una lancia a favore dell’influencer.

Ancora prima che annunciassero la rottura ufficiale, Fabrizio Corona aveva previsto la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. L’ex re dei paparazzi ha spezzato una lancia a favore dell’influencer poi rivela cosa accadrà secondo lui nelle prossime settimane.

Corona difende Chiara Ferragni, poi fa una previsione su Fedez

Negli ultimi giorni si parla solo della fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Che la golden couple di Instagram stesse attraversando un momento no era chiaro a tutti, anche semplicemente dall’assenza di contenuti social insieme, e sembra che situazione sia drammaticamente precipitata portando i due a decidere di separarsi. Mentre Chiara rilascia dichiarazioni a Pomeriggio 5, Fabrizio Corona aveva previsto la rottura ufficiale giorni prima, ospite del podcast Gurulandia. In questa occasione, l’ex re dei paparazzi ha spezzato anche una lancia a favore dell’influencer, indagata per truffa aggravata a causa dell’affaire Balocco.

“Fedez e la Ferragni si lasceranno! Ripeto, loro si lasceranno a breve […] Questa è la mia profezia. Io sono convinto che la loro storia finirà davvero. E dico anche che lei non sarà quella di prima e credo che questo lei ormai l’abbia capito. Penso che non stia attraversando un bel periodo, la vedo in crisi e mi dispiace tanto sono sincero […] Io non avrei fatto quel video di scuse in pigiama. Al suo posto sarei scomparso per un anno, per poi tornare. Intanto ricordiamoci tutti che Chiara è innocente e che è solo sotto indagini al momento”.

Dopo l’annuncio ufficiale della rottura, mentre sembra che gli avvocati di Fedez e Chiara si siano scambiate lettere decisamente accese, Corona è tornato a parlare della notizia su Dillinger, assicurando che secondo lui non ci sarà assolutamente possibilità di un ritorno di fiamma.

“Federico e Chiara non hanno saputo reggere il primo scossone, la prima battuta d’arresto, la prima caduta. E non vi è traccia o possibilità di rialzarsi, ricostruirsi e tornare quello che erano. Non c’è possibilità che ritornino insieme. Che farà Fedez? Andrà a Belve dalla Fagnani. Lei andrà da Fazio, che ovviamente non le chiederà nulla, facendo il padre spirituale di un giornalismo che ormai è morto. Lei si presenterà piangente, come la brava ragazza della porta accanto, pronta a difendersi per le beghe matrimoniali“.