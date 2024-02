Chiara Ferragni e Fedez: "I loro rispettivi avvocati si sono scambiati lettere dal tono accesissimo"

I legali di Chiara Ferragni e Fedez pare stiano già sul piano di guerra in procinto di affrontare una separazione destinata ad accendere gli animi dei due (ex?) coniugi Ferragnez.

Ad rivelare la notizia, Dagospia, il portale di Roberto D'Agostino che ha comunicato in esclusiva la rottura tra l'influencer e il rapper dopo quasi sei anni di matrimonio e due figli.

Fedez non avrebbe nemmeno affatto gradito l'intervista della Ferragni rilasciata al Corriere della Sera in cui l'imprenditrice ha raccontato una certa assenza da parte del marito, in quello che di fatto è il momento più delicato e difficile della sua carriera. Ecco cosa riporta il sito:

L'intervista di Chiara Ferragni al Corriere della Sera:

"Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari."