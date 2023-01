Elisabetta Gregoraci, novità importanti in arrivo per la showgirl: l'annuncio è stato dato via social

Gossip TV

Per Elisabetta Gregoraci questo è un momento davvero importante: oltre all'amore con Giulio Fratini, la showgirl sarà anche alla guida di un programma tv. Ecco cosa sappiamo.

Questo è un momento molto felice per Elisabetta Gregoraci: dopo la conferma dell'amore per Giulio Fratini, con cui ha trascorso le vacanze invernali a Dubai, si prospettano novità importanti anche in campo lavorativo. Lo ha annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Gregoraci, oltre all'amore, anche tante soddisfazioni lavorative

Il rumor è stato già diffuso da Dagospia, ma ora, arriva anche la conferma della diretta interessata. Dopo l'esperienza del GFVip, come concorrente, Elisabetta Gregoraci tornerà in televisione, ma questa volta in qualità di presentatrice.

L'ultima esperienza televisiva in tal senso è quella della kermesse canora Battiti Live, perciò, la showgirl non vede l'ora di lanciarsi nella nuova avventura, come ha rivelato ai suoi fan su Instagram. Sempre sui social, sono state pubblicate le prime stories che ufficializzavano l'amore con l'imprenditore Giulio Fratini, con cui fa coppia fissa dall'estate.

E, in merito al nuovo lavoro, questa è un'ulteriore conferma e risposta contro quegli haters che le hanno rivolto critiche e accuse di non conoscere il significato del lavoro, mentre era a Dubai in vacanza. Come spesso accade, la showgirl calabrese li ha tutti zittiti con una risposta delle sue: secca, ma educata.