Elisabetta Gregoraci, la relazione con Giulio Fratini resa ufficiale. La foto che non lascia dubbi

Gossip TV

Da mesi la showgirl Elisabetta Gregoraci frequenta l'imprenditore Giulio Fratini, ma i due non si sono mai mostrati insieme ufficialmente. Invece, con il 2023, la coppia ha deciso di compiere anche questo ulteriore passo ed è uscita allo scoperto. Vediamo cosa sappiamo.

Dopo mesi trascorsi a non dichiarare pubblicamente, né a mostrarsi in foto insieme, la showgirl Elisabetta Gregoraci e l'imprenditore Giulio Fratini hanno deciso finalmente di uscire allo scoperto.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non si nascondono più

A Verissimo, qualche mese fa, Elisabetta Gregoraci ha raccontato a Silvia Toffanin di essere innamorata e felice, anche senza fare alcun nome. Una decisione che lei imputava al suo essere scaramantica. Lei e il compagno Giulio Fratini sono stati visti spesso per Milano, dove sono stati paparazzati in occasione della Milano Fashion Week e in altre occasioni, ma non si sono mai rivelati.

La coppia ha anche trascorso romantici weekend in alcune località della Toscana, dove Fratini ha delle proprietà e a Montecarlo, in compagnia di Nathan Falco, il figlio nato dalla relazione di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Tuttavia, nonostante i numerosi avvistamenti, i due non si sono mai mostrati insieme sui social. Ma, ora, le cose sono cambiate e sul suo profilo Instagram, la showgirl calabrese ha pubblicato delle storie, taggando il compagno. La coppia è a Dubai, dove trascorrerà i primi giorni dell'anno. A colpire molto i followers è stata una foto in particolare.

In primo piano si vedono le mani intrecciate della coppia e su quella di Elisabetta Gregoraci brilla un bellissimo anello con uno zaffiro blu, regalo di Giulio Fratini. La foto è accompagnata dalla scritta "happy" a dimostrazione che questo inizio anno per la showgirl calabrese è davvero iniziato nel migliore dei modi e, dato che la relazione prosegue a gonfie vele, chissà che non vedremo presto altri anelli brillare sul dito della showgirl...