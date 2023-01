Elisabetta Gregoraci, la foto a Dubai scatena gli insulti degli haters

Gossip TV

In vacanza a Dubai con il fidanzato Giulio Fratini, la showgirl Elisabetta Gregoraci ha postato alcuni scatti per documentare il suo viaggio, scatenando la reazione dei soliti leoni da tastiera. Vediamo cosa hanno detto.

La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza a Dubai con il fidanzato Giulio Fratini e non manca di mostrare ai suoi fan sui social come trascorre le sue giornate. Peccato che a qualcuno proprio non vada giù che l'ex moglie di Flavio Briatore si stia rilassando prima di tornare a lavorare.

Elisabetta Gregoraci, botta e risposta con l'hater

Decidendo di postare una foto di lei in costume, con dietro lo sfondo del mare al tramonto di Dubai, Elisabetta Gregoraci non poteva certo immaginare che avrebbe scatenato, tra l'ondata di complimenti, anche qualche polemica inutile.

Infatti, sotto la foto postata sul suo profilo Instagra, oltre a chi si complimentava per l'invidiabile forma fisica, c'è stato anche qualcuno che non ha perso occasione per sputare sentenze velenose. Così, un hater si è sentito autorizzato a commentare:

"Vai a lavorare! Ah, già, tu un lavoro non ce l'hai!"

Peccato che l'utente misterioso non abbia fatto il conto con il carattere focoso della showgirl e non si aspettava di certo che lei gli rispondesse a tono:

"Zio, ti sfugge che io lavoro da quando ho 17 anni. Comunque, anche per te, per questo 2023 consiglio il Gaviscon, due volte al giorno, per almeno un mese...Funziona!"

Elisabetta Gregoraci non le manda certo a dire e ha trovato il modo di rispondere con ironia ed eleganza anche a chi ha provato a turbare la sua vacanza con Giulio Fratini. Con l'imprenditore sembra, infatti, che stia procedendo sempre più a gonfie vele, dato che finalmente sono apparsi sui social insieme e al dito la showgirl sfoggiava un anello particolarmente brillante.