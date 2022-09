El Turco con Can Yaman: Tutto quello che c'è da sapere sulla serie Disney Plus

Gossip TV

Ecco tutto quello che c'è da sapere e le novità sulla nuova serie targata Disney Plus con Can Yaman, El Turco.

In seguito alla dichiarazione di Can Yaman sul suo imminente trasferimento a Budapest per girare El Turco, sembra essere cresciuto a dismisura l’interesse per questo ambizioso progetto che vedrà protagonista l’attore. Vediamo allora insieme tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie targata Disney Plus con Can Yaman: dalla trama al cast, passando per luogo e data d’inizio delle riprese.

El Turco: tutto i dettagli e le novità sulla serie Disney Plus con Can Yaman

La Trama

Su El Turco sono state rivelate diverse informazioni, a volte veritiere mentre altre restano mere indiscrezioni. Di certo sappiamo che la serie Disney Plus sarà diretta dal regista Ay Yapım e che la trama è basata sul romanzo "El Turco" dello scrittore turco Orhan Yeniaras. Il libro narra le vicende di Balaban Aga: un ufficiale turco che durante l’Assedio di Vienna si ritrovò ferito nella cittadina italiana di Moena, dove venne soccorso dai suoi abitanti.

Cast, luogo e data d’inizio delle riprese

E’ noto ormai da tempo che il ruolo di protagonista è stato affidato all’attore Can Yaman, che per interpretare il personaggio ha dovuto sostenere degli allenamenti speciali e imparare pratiche come: l’equitazione, l’uso della spada e il tiro con l’arco. Per allenarsi in tali discipline l’attore si è recato a Budapest, dove è stato rivelato verranno effettuate le riprese della serie. Yaman ha infatti annunciato di recente attraverso i Social che trascorrerà i prossimi sei mesi in Ungheria, dove si trasferirà a breve per iniziare a girare "El Turco".

Per quanto riguarda gli altri membri del cast, sappiamo che nella trasposizione del romanzo di Yeniaras sarà centrale anche una controparte femminile, a cui andrà il ruolo di Gloria: personaggio di rilievo nonché possibile interesse amoroso di Balaban Aga. Inizialmente si vociferava sulla possibile assegnazione della parte all’attrice turca Hande Erçel, che stando ai media turchi avrebbe rifiutato il ruolo a causa di un’eccessiva disparità di compensi tra il suo e quello di Can Yaman.

Qualche tempo fa sul web è spuntato anche il nome della modella e attrice italiana Greta Ferro, per la cui presenza nella serie sembravano persino in corso delle trattative. La notizia però non è mai stata confermata o smentita, di conseguenza aleggia ancora il mistero sull’interprete del ruolo di Gloria.

Altri dettagli sulla serie Disney Plus con Can Yaman

In merito a El Turco è stato rivelato inoltre che la serie vanterà una produzione internazionale, e che per questo gli attori reciteranno in lingua inglese. Lo ha confermato anche lo stesso Can Yaman nel suo post Instagram di commiato, in cui ha espresso un po’ di timore per questa nuova avventura. Infine, secondo un’ulteriore indiscrezione, pare che Disney Plus abbia l’intenzione di sfruttare tutte le possibilità offerte dalle vicende narrate nel romanzo da cui è tratta la serie, approfondendone l’universo attraverso qualche spin-off...