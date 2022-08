Can Yaman farà a meno di lei per El Turco: cosa è successo?

Gossip TV

Can Yaman e Hande Ercel non collaboreranno a El Turco. L’attrice non ha intenzione di accettare il ruolo, ecco perché.

Can Yaman è volato a Budapest per prendere confidenza con il set di El Turco. Non sarà con lui, tuttavia, la collega turca Hande Ercel che in una recente intervista ha confermato la sua intenzione di non prendere parte al progetto. Ecco cosa è successo.

El Turco con Can Yaman ma senza Hande Ercel

Can Yaman è pronto per la nuova avventura che lo attende sul set di El Turco, la serie tv targata Dinsey +, e per questo è volato a Budapest dove è stato allestito il set, o almeno parte di esso. Yaman ha preso confidenza con gli addetti ai lavori e con il cavallo che impersonerà il suo fido destriero durante le avventure nei panni di Balaban Ana, ufficiale turco salvato dal popolo di Moena durante il secondo assedio a Vienna. Mentre non è chiaro se parte delle riprese si terranno proprio nella cittadina del nord Italia descritta nell’omonimo libro di Orhan Yeniaras, dal quale è tratta la serie tv, è stata svelata la data del debutto delle riprese.

Yaman ha parlato di un cast internazionale per questo nuovo progetto, e sembrava certa la presenza della collega turca Hande Ercel. Attrice amatissima in Turchia nonché l’attrice turca più famosa al mondo secondo recenti classifiche, con i suoi 28.8 milioni di followers su Instagram, Hande avrebbe assicurato alla produzione un buon seguito. Eppure, consapevole di ciò, Disney ha comunque proposto all’attrice un contratto inferiori di parecchi zeri rispetto a quello di Yaman, facendola indispettire al punto di rifiutare l’accordo.

Chi sperava che Hande cambiasse idea o che la cambiassero i produttori, riservandole un budget più alto, rimarrà molto deluso: l’attrice, recentemente intervistata da Vogue, ha ammesso di non avere progetti televisivi a breve termine e di voler accettare un ruolo che la soddisfi completamente, facendo così intendere che quel ruolo non è ancora arrivato. In effetti, da qualche giorno, si parla di una sostituzione ai vertici e di Greta Ferro, attrice e modella italiana, al posto di Hande nel ruolo di co-protagonista de El Turco. Attualmente ancora nessuna conferma da parte di Greta né tantomeno di Yaman, che è latitante in questi giorni su Instagram.