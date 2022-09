Can Yaman se ne va dall'Italia, l'annuncio che rattrista i fan: "Per me finisce un’era"

Gossip TV

Can Yaman annuncia sui Social che lascerà l'Italia per una nuova avventura lunga sei mesi.

Nelle ultime ore Can Yaman ha sconvolto non poco i suoi fan, pubblicando su Instagram un post in cui annuncia loro che presto lascerà l’Italia. L’attore turco sta infatti per dedicare tutta la sua attenzione alla serie targata Disney Plus “El Turco”, a cui stava già lavorando da qualche settimana e che ora lo porterà a trasferirsi in via definitiva a Budapest. Vediamo insieme i dettagli!

Can Yaman lascia l’Italia per girare la serie Disney Plus, El Turco

“A presto, Bel Paese!” esordisce così Can Yaman nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui annuncia ai fan che lascerà presto l’Italia per tornare a Budapest. Solo che stavolta non si tratta di una fuga di qualche giorno per prepararsi al suo prossimo ruolo nella serie “El Turco”, ma di un trasferimento di ben sei mesi.

Come si legge nel post, stanno finalmente per iniziare le riprese della serie targata Disney Plus che vedrà protagonista Can Yaman. Era già da qualche tempo che l’attore faceva avanti e indietro da Budapest, dove ha sostenuto degli allenamenti speciali per il suo prossimo ruolo. Dal momento che però le riprese si terranno in Ungheria, stavolta per Yaman è meglio stabilirsi nel Paese per tutta la durata del progetto, sebbene abbia sottolineato che tornerà ogni tanto in Italia per altri impegni lavorativi.

Dunque, dopo un intenso weekend in cui l’attore parteciperà a ben due programmi televisivi, Can Yaman saluterà l’Italia. Come sempre, l'attore ha ricevuto grande sostegno da parte dei suoi fan, che nonostante la tristezza si sono mostrati orgogliosi del nuovo capitolo della sua vita, assicurandogli che lo aspetteranno con ansia.