Can Yaman torna sul set de El Turco: per la nuova parte ha dovuto imparare a...

Can Yaman, dopo il red carpet di Venezia, è tornato sul set di El Turco, la nuova serie tv targata Disney Plus. Per calarsi nel ruolo, Yaman ha dovuto imparare una nuova disciplina.

Can Yaman ha sfilato con disinvoltura sul red carpet di Venezia, insieme all’affascinante collega Francesca Chillemi, per poi tornare sul set de El Turco. Per la nuova serie tv di Dinsey Plus, l’attore turco ha dovuto imparare una disciplina antica e nobile. Ecco quale.

Can Yaman, la foto sul set de El Turco rivela tutto

Can Yaman sta vivendo un periodo bellissimo a livello professionale. L’attore turco sta per vedere i risultati della sua interpretazione di Francesco Demir in Viola come il Mare, dove ha recitato interamente in italiano dopo tanto studio e fatica, acquisendo una perfetta dizione. Un traguardo davvero importante per Yaman, che ha scelto l’Italia come sua patria d’elezione, trasferendosi a Roma in pianta stabile. Nel frattempo, dopo aver rivelato la scena a luci rosse con Francesca Chillemi, continuano i lunghi preparativi per l’inizio delle riprese di Sandokan, che vedrà Can nei panni della leggendaria Tigre della Malesia.

Con lui, sul set, ci sarà anche Luca Argentero nei panni del fidato Yanez, mentre rimane avvolta nel mistero l’assegnazione della parte di Marianne, anche se vi sono diverse contendenti. Yaman è stato scelto da Disney Plus per un nuovo progetto emozionante, ovvero per la serie tv El Turco nella quale l’attore sarà un soldato ottomano scampato alla strage dell’assedio di Vienna, che troverà ospitalità in un paesino del nord Italia. Una parte storica che ha costretto Can ha studiare una disciplina nobile e antica, quella del tiro con l’arco.

È proprio l’attore a rivelarlo con una foto su Instagram, posando davanti l’obiettivo con un arco e la freccia pronta a scoccare. Proprio grazie agli indizi social disseminati dall’affascinante turco sappiamo anche che Yaman ha preso confidenza con il cavallo che sarà il suo fido destriero nella serie tv, le cui riprese si svolgeranno per la maggior parte a Budapest.