Edoardo Tavassi: "Sonia Bruganelli oggi piange a Ballando, ma non proverà mai quello che fece provare a me"

L'ex gieffino, intervistato da Fanpage, dice la sua sul comportamento di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle: "Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia"

“Mai visto un concorrente più subdolo di Edoardo Tavassi, burattinaio di poverini che hanno scarsa personalità" queste le parole che disse Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Edoardo Tavassi parla di Sonia Bruganelli: "Non si è mai scusata, da lei un attacco che mi ha fatto stare male"

Parole che molti non si sono dimenticati come Selvaggia Lucarelli che nel corso dell'ultimo appuntamento con Ballando con le Stelle ha ricordato alla Bruganelli quanto fossero severi i suoi giudizi nei confronti dei concorrenti del reality quando il suo ruolo era molto diverso da quello di oggi in cui partecipa come ballerina nella diciannovesima edizione del dancing show di Rai1.

Si è parlato tantissimo in queste settimane della querelle nata tra Selvaggia e Sonia e quest'ultima, in diverse occasioni, ha tentato di giustificare i propri comportamenti e ammettere di aver fatto degli sbagli in passato. Proprio ieri, la Lucarelli, dopo l'intervista all'ex moglie di Bonolis al Corriere della Sera, l'ha definita "confusa e manipolatrice"

Anche Edoardo Tavassi ha voluto dire la sua sulla Bruganelli, ricordando la durezza dei suoi interventi nel reality show di Mediaset.

"Sonia Bruganelli sta montando un caso enorme solo perché Selvaggia Lucarelli le ha detto che appare “piccola sul palco” - ha dichirato l'ex gieffino a Fanpage - Nulla di grave. Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia. Si scagliò contro una persona chiusa nello stesso contesto da 5 mesi senza avere la minima percezione di quanto accade all’esterno. Si permise di dirmi “Hai 40 anni e sei subdolo, senz’anima e manipolatore” senza pensare alle ripercussioni psicologiche che avrei subito in quanto “recluso” in una Casa senza contatti con l’esterno."

E ancora:

"Ho sempre avuto il dubbio che Sonia non vedesse il Grande Fratello quando era opinionista del programma e che quindi i suoi interventi non avessero senso. Ma anche così, come si fa a dire a un concorrente “Non parlo con te perché non sei protagonista” e a un altro che è un “40enne senza anima”? E oggi ti lamenti perché Lucarelli ti ha detto che sei “piccola sul palco”? La rabbia con la quale mi si rivolse sembrava dettata da un fatto personale, come se le avessi ammazzato il cane. Le parole hanno un peso enorme: non puoi sapere che tipo di reazioni avrà la persona alla quale ti rivolgi, né quanto sia fragile. Lei non può permettersi di fare tutto questo casino oggi sapendo che cosa ha detto in tv in passato. Lucarelli non l’ha sminuita in quanto persona o madre, era un giudizio tecnico su fatti inerenti al programma. Cosa che Bruganelli con me non ha fatto."

Tavassi suggerisce che, per capire davvero cosa ha provato, Sonia Bruganelli dovrebbe essere messa nelle sue stesse condizioni, ovvero giudicata da una versione di sé stessa come opinionista. L'ex gieffino ha affermato inoltre che la Bruganelli non si è mai scusata per i commenti fatti, neppure in privato. Ha descritto di aver vissuto un'esperienza dolorosa e destabilizzante per essere stato attaccato in quel modo, mentre ora la Bruganelli reagisce con emotività per critiche ricevute nel contesto di Ballando con le Stelle.

Edoardo, nel suo discorso, ha riflietto anche sul fatto che l'ex moglie di Paolo Bonolis, di fronte a critiche ricevute per la sua presenza sul palco, abbia coinvolto la figlia nelle sue reazioni emotive. L'ex gieffino ha sottolineato che, molto probabilmente, alla figlia di Bruganelli interessa solo che lei sia una buona madre, piuttosto che ciò che accade sul palco."

Questo ha portato Tavassi a riflettere su come la sua famiglia – sua madre, suo padre, sua sorella, i suoi amici – avrebbero potuto sentirsi nel vedere Sonia Bruganelli attaccarlo con certe parole durante il programma, parole che per lui sono state dolorose e difficili da affrontare. "E allora che cosa avrebbero dovuto pensare mia madre, mio padre, mia sorella, i miei amici e tutta la mia famiglia mentre mi diceva tutto quello che mi ha detto?", ha concluso